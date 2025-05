Španski režiser kritičen do Donalda Trumpa: Bil sem v dvomih, ali naj pridem v ZDA

Španski režiser Pedro Almodovar je ob prevzemu Chaplinove nagrade v New Yorku izrekel kritiko na račun ameriškega predsednika Donalda Trumpa . Po njegovih besedah je bil v dvomih, ali naj sploh odpotuje v ZDA in prevzame nagrado. "Nisem bil prepričan, ali je primerno priti v državo, ki ji vlada narcisoidna avtoriteta, ki ne spoštuje človekovih pravic," je dejal španski režiser.

"Trump in njegovi prijatelji, milijonarji in oligarhi, nas ne morejo prepričati, da je resničnost, ki jo vidimo na lastne oči, nasprotna temu, kar živimo, pa naj še tako sprevrača besede in trdi, da pomenijo nasprotno od tega, kar pomenijo. Priseljenci niso kriminalci. Rusija je bila tista, ki je napadla Ukrajino," je dejal po poročanju Guardiana.

Po njegovih besedah se bo Trump v zgodovino zapisal kot 'največja napaka našega časa'. Njegovo vladanje je primerjal z odraščanjem v Španiji v času vladanja Francisca Franca. Prav razmah demokracije v 70. letih prejšnjega stoletja je po njegovih besedah vplival na njegov razvoj v režiserja, kakršen je danes..

Pomisleke, da bi se vrnila v ZDA, je ta teden izrazila tudi transspolna igralka Karla Sofia Gascon, ki je bila na letošnjih oskarjih nominirana v kategoriji za najboljšo glavno žensko vlogo za vlogo v filmu Emilia Perez.

Na problematiko je februarja opozorila tudi transspolna igralka Hunter Schafer, ki je ob prejemu novega potnega lista ugotovila, da jo po novem označujejo kot moškega. "Preprosto si nisem mislila, da se bo to dejansko zgodilo," je tedaj dejala igralka, ki krivdo za to pripisuje Trumpu.