Spar Slovenija postal partner najbolj priljubljene kuharske oddaje pri nas

V Sparu so se za sodelovanje odločili, saj verjamejo v sporočilo kuharskega šova MasterChef Slovenija, ki ne le spodbuja kuhanje in ljubezen do kuhanja, ampak tudi poudarja pomen uporabe kakovostnih sestavin. V podjetju so prepričani, da je kuhanje lahko izjemno zabavno in da vsak posameznik lahko postane pravi mojster v svoji domači kuhinji. V Sparovih trgovinah je kupcem vedno na voljo široka ponudba kakovostnih izdelkov, ki gledalcem in vsem ostalim omogočajo, da si tudi doma pričarajo okusne kulinarične mojstrovine, ki jih občudujejo v oddaji.

Poleg tega je MasterChef Slovenija oddaja, ki povezuje družinske člane ter ustvarja prijetne trenutke, ko se vsi zberejo pred televizijskim zaslonom in navdušeno spremljajo kuharske podvige tekmovalcev. V Sparu se zavedajo pomembnosti preživetega časa v krogu družine in spodbujajo tudi k skupnemu kuhanju. Da pa bodo kuharski izzivi izvedljivi, bodo v njihovih letakih in na njihovi spletni strani redno objavljali tedenske recepte, ki jih bodo pripravljali tekmovalci v oddaji. Recepti bodo na voljo na https://www.spar.si/jedel-bi/masterchef. Vse originalne sestavine pa kupci najdejo v Sparovih trgovinah.