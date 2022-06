Spektakularna premiera filma 2017 o naši zlati košarkarski reprezentanci

V petek, 3. junija 2022, bodo gledalci v Areni Stožice podoživeli najvznemirljivejši športni trenutek v zgodovini naše države. V dokumentarnem filmu 2017, ki bo premierno prikazan na največjem filmskem platnu in v največji kinodvorani v Sloveniji, bodo spremljali našo reprezentanco od prvih pripravljalnih tekem do legendarne zmage in dviga pokala prvakov na evropskem prvenstvu v košarki v Istanbulu.

V filmu 2017 je priznani slovenski pisatelj, scenarist in režiser Goran Vojnović gledalce popeljal v zakulisje evropskega košarkarskega prvenstva, na katerem je naša zlata reprezentanca s srčnostjo, vztrajnostjo in prijateljstvom dosegla neverjetno zmago in se zapisala v zgodovino. O dogodku, ki je leta 2017 združil vso Slovenijo, pripoveduje vseh 12 igralcev, selektor, trenerski štab, vodstvo reprezentance, prikazani bodo doslej še nikdar viden arhivski material ter posnetki mednarodne košarkarske organizacije FIBA in televizijske hiše PRO Plus. Zgodbo so povzeli tako, kot so jo doživljali sami, zato se ponekod povsem razlikuje od tiste, ki jo poznajo navijači. Velikokrat pa namesto besed spregovorijo čustva, ki so se prebudila v pripovedovalcih. 2017 ni le film o športu, ampak tudi zgodba o moštvu, kolektivnem duhu in moči skupnosti, ki je v času vedno večjega individualizma vedno bolj pomembna.

To so imeli v mislih tudi ustvarjalci filma 2017, ki so si želeli ta naš največji športni uspeh še enkrat doživeti v čim širšem krogu ljudi vseh starosti in iz vseh krajev Slovenije. Posebej pomembni se jim zdijo mladi gledalci. Zgodba o uspehu, ki je rezultat skupnega dela in močne medsebojne povezanosti, jih bo gotovo še bolj navdušila in navdahnila, če jo bodo spoznali v družbi svojih sovrstnikov in junakov na istem parketu, kjer se športno borijo za iste cilje.

Spektakularna Telemach premiera dokumentarnega filma 2017, ki je nastal v sodelovanju produkcijske hiše December in Košarkarske zveze Slovenije (KZS), s podporo Slovenskega filmskega centra, bo tako celodneven športno-kulturni dogodek, na katerem se gledalcem obeta obilica zabave. V dopoldanskem času bodo tribune naše največje dvorane zasedli osnovnošolci in srednješolci, ki si bodo poleg filma lahko ogledali še celoten Športni park Stožice in razstavo zgodovinskih športnih dosežkov. V živo se bodo lahko preizkusili v košarki in drugih športnih aktivnostih, ki bodo razvrščene ob dvorani Arene Stožice.

Na večerni Telemach slavnostni premieri, ki se bo začela ob 20. uri, pa organizatorji pričakujejo športne navdušence in ljubitelje filma iz vse Slovenije, ki ne bodo želeli zamuditi tega edinstvenega dogodka. Tudi zanje pripravljajo čudovito doživetje z vrsto presenečenj, ki jih bodo postopoma razkrivali v tednih pred 3. junijem. Lahko pa vam že sedaj zaupamo, da se bodo dopoldanske in popoldanske projekcije udeležili nekateri člani zlate reprezentance, med katerimi je svoj nastop najavil tudi kapetan zmagovalne ekipe Goran Dragić. Vstopnice za ogled Telemachove večerne premiere s spremljevalnim programom in posebnimi presenečenji so po 10 € že na voljo na vseh prodajnih mestih Petrola in Eventima. Izjave ustvarjalcev in nastopajočih v filmu 2017

Goran Vojnović, scenarist in režiser filma 2017: ''Največji moštveni dosežek v zgodovini slovenskega športa je velika zgodba, ki je v resnici sestavljena iz veliko različnih zgodb. Tako, kot jo je vsak navijač zmago Slovenije na evropskem prvenstvu v košarki doživljal po svoje, odvisno od tega, ali je bil 17. septembra 2017 zvečer na tribuni v Carigradu, v lokalu ali pa doma pred televizorjem, so jo po svoje doživljali tudi vsi, ki so bili tisti večer na in ob igrišču. Dvanajst igralcev nam je tako povedalo dvanajst različnih zgodb, ki so si na trenutke celo nasprotovale, večkrat pa dopolnjevale in skupaj gradile zgodbo, ki je tako zelo zabavna, napeta in predvsem čustvena, da bi si je ne mogli izmisliti. Film 2017 nam zato še enkrat pokaže, da je življenje bolj neverjetno od fikcije.''

Gašper Vidmar, zlati košarkarski reprezentant: ''Glede na to, da sem sveži košarkarski upokojenec in nisem več reden gost košarkarskih dvoran, komaj čakam, da znova obiščem dvorano Stožice. Izjemno se veselim snidenja in druženja z nekdanji reprezentančnimi soigralci in prijatelji. Čeprav mineva že pet let od zlate reprezentančne pravljice, so spomini na poletje 2017 še vedno zelo živi. Verjamem, da bodo ob ogledu filma vsem v dvorani čustva znova privrela na dan. Slovenski navijači veljajo za najboljše košarkarske navijače, ki reprezentanco spremljajo po vsem svetu, zato jih prav lepo vabim, da dvorano Stožice napolnijo tudi v tem posebnem filmskem večeru.''

