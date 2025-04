Špela Bezjak, nova voditeljica Vizite: Zelo sem počaščena

Dolgoletna novinarka oddaje 24UR Špela Bezjak je sprejela nov izziv in postala nova voditeljica rubrike Vizita. Prvo Vizito je pripravila zadnji petek v mesecu marcu, zdaj pa se že pripravlja na nove teme. Novinarka, ki je sicer bolj domača v gospodarskih in političnih temah, se veseli novega izziva in do tem, ki jih nudi Vizita, goji veliko spoštovanja. V Viziti svoj prostor na televiziji pogosto dobijo ljudje in zgodbe, ki svet spreminjajo v tišini, pravi Špela.

Novinarska pot se pogosto začne s strastjo do pisane besede in raziskovanja resnice. In tako se je začela tudi novinarska pot Špele Bezjak, nove voditeljice rubrike Vizita. Prve izkušnje si je pridobila v digitalnem uredništvu enega največjih slovenskih časnikov, nato pa jo je poklicala njena prva šefica Tjaša Slokar Kos, ki ji je ponudila delovno mesto v predvolilnem projektu. "Takrat so nastajala Dejstva, danes vsem dobro poznana rubrika, ki je ob četrtkih tudi del oddaje 24UR. Še danes je urednica Dejstev Alenka Marovt, od katere sem se v kratkem času naučila izjemno veliko, za kar ji bom vedno hvaležna. Po koncu projekta sem bila sprva prepričana, da se bom vrnila v tiskane medije, pa sem se namesto tega še kot študentka pridružila ekipi 24UR," je povedala Špela.

Špela Bezjak FOTO: POP TV icon-expand

Si kdaj mislila, da boš delala vizito?

Iskreno, ne. A s ponudbo je prišel razmislek in z njim odločitev, da poskusim. Rubriko sem od nekdaj občudovala in jo ob petkih tudi vestno spremljala. V Viziti svoj prostor na televiziji pogosto dobijo ljudje in zgodbe, ki svet spreminjajo v tišini, nenazadnje zdravje, napredek na tem področju in problematika, povezana z verjetno najzahtevnejšim sistemom, zadeva čisto vsakega od nas.

Kako blizu so ti te teme?

Čeprav se najbolj domače počutim v gospodarskih in političnih temah, sem se o zdravstvu vsa leta, odkar delam v novinarstvu, nekako učila sproti. Pri tem sta mi bili v veliko pomoč zdaj že nekdanja voditeljica in novinarka Vizite Urška Šestan in aktualna voditeljica in novinarka Tjaša Dugulin.

Kaj je največji izziv nove vloge?

Svojo novo vlogo jemljem skrajno odgovorno, zato mi je vsakič znova največji izziv izbira teme, ki je v tistem trenutku najbolj v javnem interesu, hkrati pa tudi aktualna in zanimiva, da gledalci Vizito res pogledajo do konca, da izvejo kaj novega in predvsem: da se po objavi zgodi tudi kak sistemski premik, če je to potrebno.

Kje se kot novinarka počutiš najbolje: na terenu ali v studiu?

Novinarstva brez terena ni, velikokrat v karieri, še posebej na začetku, sem si zjutraj v mislih oblikovala prispevek, ki je potem nastajal tekom dneva, potem pa se je zgodil teren in vse začrtano postavil na glavo. Naloga novinarjev na terenu je, da prisluhnemo ljudem, naberemo potrebne odzive, potrkamo na vrata odločevalcev in v eter dostavimo prispevke, ki so verodostojni in za gledalce tudi razumljivi. Televizija ima neznansko prednost pred ostalimi mediji tudi zaradi slike, ki včasih pove, kot pravi dobro poznan rek, več kot tisoč besed. Z vsakim letom pa se bolje in bolj domače počutim tudi v studiu, gre pravzaprav za dolg proces, skozi katerega mora dober televizijski novinar.

Kako si se počutila ob vabilu, da postaneš voditeljica Vizite?