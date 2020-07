Spet prestavili premiero težko pričakovanega Nolanovega film Tenet

Kot je povedal Toby Emmerich iz studia Warner Bros , so želeli vseskozi zagotoviti vse pogoje, da bi film lahko uspel, obenem pa so hoteli pomagati tudi kinematografom, da bi lahko ponudili nove vsebine takoj, ko bi se odprli. "Na žalost se pandemija še naprej širi, zaradi česar smo znova prisiljeni odložiti datum izida filma," so njegove besede povzeli pri francoski tiskovni agenciji AFP.

Warner Brosje sicer že dvakrat zamaknil izdajo vohunskega trilerja scenarista in režiserja Christopherja Nolana z Johnom Davidom Washingtonom in Robertom Pattinsonom. Po prvotnih načrtih bi moral biti film v kinematografih 17. julija, nato so datum premaknili na 31. julij, nato pa še na 12. avgust. Zdaj pa vse kaže, da film najverjetneje to poletje ne bo zaživel.

Tenet s filmsko zgodbo o preprečitvi 3. svetovne vojne združuje visokoproračunski spektakel z izvirno zgodbo, po kateri britanski filmski ustvarjalec Nolan slovi in ki jo je predstavil v filmih, kot so Memento, Izvor, Dunkirkin trilogijaVitez teme. Proračun filma naj bi znašal več kot 170 milijonov evrov, še piše AFP.