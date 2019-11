Ricky Gervais kot voditelj je v preteklih letih s svojim nebrzdanim humorjem izzval tako pohvale kot kritike, ko je ostro zarezal v a-listo filmske industrije. Po besedah Lorenza Sorie, predsednika Združenja tujih dopisnikov Hollywooda, ki zlate globuse podeljuje, njegova vrnitev pomeni, da lahko občinstvo "pričakuje nepričakovano".

"Spet so mi dali ponudbo, ki je ne morem zavrniti," je dejal Gervais.

Zlate globuse je Gervais vodil tri zaporedna leta, od leta 2010 do leta 2012 in nato še leta 2016. Nazadnje je tvegal s šalami na račun nekdanje olimpijske atletinje in aktivistke transspolnih oseb Caitlyn Jenner ter režiserja Romana Polanskega, obtoženega več posilstev. Tudi sam dobitnik zlatih globusov za TV seriji Pisarna in Extras je množico nagovoril z besedami: "Utihni, ti ogaben, devianten izmeček, poln tablet!"

Druge pomembne hollywoodske nagrade, kot so oskarji in emmyji, so v zadnjih letih podeljevali brez gostiteljev, ameriška televizija NBC pa je potrdila, da zlati globusi temu trendu ne bodo sledili.