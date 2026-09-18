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Spider-Man: Nov dan najbolj donosen film v ameriških kinematografih

Los Angeles, 18. 09. 2026 15.04 pred 55 minutami 2 min branja 4

Avtor:
E.K. STA
Spider-Man

Nadaljevanje zgodbe o superjunaku Spider-Man: Nov dan v režiji Destina Daniela Crettona je postalo najbolj donosen film vseh časov v severnoameriških kinematografih. Film, v katerem nastopajo Tom Holland, Zendaya, Sadie Sink in Jacob Batalon, je z 936,8 milijona dolarjev (816 milijoni evrov) prehitel uspešnico Vojna zvezd: Sila se prebuja.

Film Vojna zvezd: Sila se prebuja iz leta 2015 je z zaslužkom 815 milijonov evrov več kot desetletje kraljeval na vrhu lestvice najbolj dobičkonosnih filmov v severnoameriških kinematografih. Zdaj je ta naslov na vrhu lestvice prehitel najnovejši Spider-Man, ki je po 47 dneh predvajanja presegel omenjeni mejnik. Po poročanju portala Variety se sedaj poraja vprašanje, ali ima film Spider-Man: Nov dan dovolj zagona, da ob tem postane tudi prvi film v zgodovini, ki bi na domačih blagajnah zaslužil milijardo dolarjev.

Tom Holland je Petra Parkerja zaigral že štirikrat.
Tom Holland je Petra Parkerja zaigral že štirikrat.
FOTO: Profimedia

Na svetovni ravni je namreč težko pričakovani film produkcijskih studiev Sony in Marvel zaslužil vrtoglavih 2,13 milijarde evrov. Gre za tretji film z največjim zaslužkom vseh časov, saj po zaslužku sledi filmoma Avatar iz leta 2009 z 2,53 milijarde evrov zaslužka in Maščevalci: Zaključek iz leta 2019 z 2,35 milijarde evrov zaslužka. Na lestvici najbolj donosnih filmov je film o superjunaku Spider-Manu prehitel filma Avatar: Pot vode iz leta 2022 z 2 milijardama evrov zaslužka ter Titanik iz leta 1994 z 1,92 milijarde evrov zaslužka.

Film Spider-Man: Nov dan, v katerem Tom Holland četrtič nastopa v vlogi Petra Parkerja, od začetka predvajanja v kinematografih konec julija dosega izjemne rezultate. Ob premiernem koncu tedna je na severnoameriških blagajnah kinematografov zaslužil rekordnih 313,6 milijona evrov, na svetovni ravni pa 811,8 milijona evrov. Mejo milijarde dolarjev je presegel po šestih dneh predvajanja. Po treh koncih tedna je dosegel dve milijardi dolarjev zaslužka in tako postal drugi film z najhitrejšim dosegom tega mejnika, takoj za filmom Maščevalci: Zaključek, ki mu je to uspelo v 11 dneh.

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Spider-Man: Nov dan film kinematografi zaslužek blagajne

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KOMENTARJI4

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Igi31
18. 09. 2026 15.47
gledal, živ dolgčas več imaš če greš na sprehod v naravo
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+0
1 1
Amor Fati
18. 09. 2026 15.21
Za snemanje je rabil je dvanajst dni, po šest ur na dan. Posnel je samo tako imenovane "obrazne scene", vse ostalo pa brez sramu prepustil svojim dvojnikom in kaskaderjem, kljub temu, da je tudi sam znan po kaskaderskih vlozkih. Izvrsten dosežek za zajeten kupček milijonov.
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+0
1 1
KaiC
18. 09. 2026 15.57
Kaj pa ti klobasas. 😂 Ne samo, da je na snemanju bil vec kot sto dni, ampak se preden so zaceli snemat,
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0 0
KaiC
18. 09. 2026 16.00
...je preživel tudi več mesecev v scenaristični ekipi, kjer je pomagal oblikovati zgodbo. (Pri prejsnjem sporocilu sem pomotoma stisnil objavi prehitro.)
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0 0
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