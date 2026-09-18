Spider-Man: Nov dan najbolj donosen film v ameriških kinematografih

Film Vojna zvezd: Sila se prebuja iz leta 2015 je z zaslužkom 815 milijonov evrov več kot desetletje kraljeval na vrhu lestvice najbolj dobičkonosnih filmov v severnoameriških kinematografih. Zdaj je ta naslov na vrhu lestvice prehitel najnovejši Spider-Man, ki je po 47 dneh predvajanja presegel omenjeni mejnik. Po poročanju portala Variety se sedaj poraja vprašanje, ali ima film Spider-Man: Nov dan dovolj zagona, da ob tem postane tudi prvi film v zgodovini, ki bi na domačih blagajnah zaslužil milijardo dolarjev.

Na svetovni ravni je namreč težko pričakovani film produkcijskih studiev Sony in Marvel zaslužil vrtoglavih 2,13 milijarde evrov. Gre za tretji film z največjim zaslužkom vseh časov, saj po zaslužku sledi filmoma Avatar iz leta 2009 z 2,53 milijarde evrov zaslužka in Maščevalci: Zaključek iz leta 2019 z 2,35 milijarde evrov zaslužka. Na lestvici najbolj donosnih filmov je film o superjunaku Spider-Manu prehitel filma Avatar: Pot vode iz leta 2022 z 2 milijardama evrov zaslužka ter Titanik iz leta 1994 z 1,92 milijarde evrov zaslužka.

Film Spider-Man: Nov dan, v katerem Tom Holland četrtič nastopa v vlogi Petra Parkerja, od začetka predvajanja v kinematografih konec julija dosega izjemne rezultate. Ob premiernem koncu tedna je na severnoameriških blagajnah kinematografov zaslužil rekordnih 313,6 milijona evrov, na svetovni ravni pa 811,8 milijona evrov. Mejo milijarde dolarjev je presegel po šestih dneh predvajanja. Po treh koncih tedna je dosegel dve milijardi dolarjev zaslužka in tako postal drugi film z najhitrejšim dosegom tega mejnika, takoj za filmom Maščevalci: Zaključek, ki mu je to uspelo v 11 dneh.