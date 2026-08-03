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Spider-Man: Nov dan osvojil še slovensko občinstvo

Ljubljana, 03. 08. 2026 07.57 pred 7 dnevi 1 min branja 2

Avtor:
Alen Podlesnik E.K.
Igor Mikić

Marvelov spektakel Spider-Man: Nov dan že po nekaj dneh beleži rekordne zaslužke, ki bodo kmalu presegli 200 milijonov evrov. Naša ekipa je na slovenski premieri preverila utrip domačih oboževalcev franšize in se iz oči v oči srečala tudi s pravimi pajki.

Težko pričakovani filmski spektakel Spider-Man: Nov dan je na navdušenje oboževalcev prispel na velika platna. "To je film moje mladosti, vsi smo ga gledali, ko smo bili mlajši. Nosili smo kostume, tako da se res veselim današnje premiere," je povedal nekdanji tekmovalec šova Kmetija Igor Mikić. "Spider-Man je itak vsem nam blizu že, odkar smo bili majhni. To vijuganje s temi njegovimi mrežami po New Yorku ... Ko si majhen, so to sanje, ali to ali pa letenje," je dejal glasbeni producent Luka Radaković - Rale.

Navdušenje nad Človekom pajkom ostaja rezervirano za filmska platna, ko se pajek pojavi v domovih znanih Slovencev, je zgodba namreč povsem drugačna. "Jaz pajka pohodim ali ga z roko ubijem, ker stanovanje mora biti zmeraj čisto in pajčevine se odstranijo," je dejal Mikić. "Enkrat sem enega prijel, tako je bil kar velik hišni pajek, slovenski, ki je videti res ogromen, ko zraste, in sem ga zgrabil in me je ugriznil v roko, me je kar presenetil, da tako ugrizne," je priznal Rale.

Skupaj z množico oboževalcev simpatičnega superjunaka pa je slovensko premiero obiskala tudi zelo resnična pajkovka Jožica, ki je na roki našega novinarja Alena Podlesnika nemudoma spletla mrežo.

Spider-man: Nov dan premiera film pajki znani Slovenci
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KOMENTARJI2

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Teleport
03. 08. 2026 10.07
Koliko pa že je teh filmov? A ni to bolj za otroke?
Odgovori
0 0
Delavec_Slo
03. 08. 2026 10.05
Spet ta liml!
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