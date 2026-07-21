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Novi izzivi Spider-Mana: Tom Holland o svoji ikonični filmski vlogi

Los Angeles, 21. 07. 2026 19.57 pred 19 dnevi 2 min branja 0

Avtor:
Kaja Ahčin A. J.
Tom Holland.

"To je Peter Parker v najtemnejšem poglavju svojega življenja," je o vlogi Spider-Mana v zadnjem filmu prepričan Tom Holland. Zvezdnika, ki je zaslovel z vlogo slavnega superjunaka, ki ga je prvič zaigral pred 10 leti, trenutno lahko skupaj z njegovo drago Zendayo spremljamo v spektaklu Odiseja. Že konec meseca pa bo znova skakal v pajkovem kostumu, ki ga obožujejo ljudje po vsem svetu.

Tudi v tokratnem filmu Peter Parker kot Spider-Man živi dve življenji, a pretekle odločitve so močno spremenile njegovo življenje. "Trk teh dveh svetov je nekaj, s čimer se je res zabavno poigravati. Saj veste – na eni strani nastopanje na svetovnih odrih, žarčenje in početje vseh teh neverjetnih stvari, na drugi pa vrnitev v precej zanemarjeno newyorško stanovanje in zdravljenje glavobola pred spanjem," je med intervjujem zaupal igralec Tom Holland.

Ostal je sam, medtem ko se ga njegovo nekdanje dekle MJ in najboljši prijatelj Ned ne spomnita več. "Ja, mislim, da na žalost za Petra – veš, Ned in MJ živita res čudoviti, izpolnjeni življenji," je dejal Jacob Batalon medtem ko je Zendaya dodala: "Bilo pa je zanimivo raziskovati in razmišljati o tem, kakšna so bila njuna življenja brez Petra. Ker za naju on nikoli ni obstajal, a očitno je vseeno vplival na najini življenji. Že samo dejstvo, da sva prijatelja in še vedno skupaj živiva v New Yorku, mora zanju nekaj pomeniti."

Tom Holland.
Tom Holland.
FOTO: Profimedia

Kot priznava igralska trojica, je bilo snemanje filma zdaj povsem drugačno, a kljub temu je Spider-Man lik, ki jih bo za vedno povezoval. "Zelo smo se zabavali, bilo je veliko smeha in res sem vesel, da sem večino časa pod masko, saj bi se sicer nenehno smejal. Saj veste, naša vez – treh mladih ljudi, katerih življenja so se spremenila na isti dan ... Neizmerno sem hvaležen, da sem to izkušnjo delil z njimi. Zame je torej pravi dar, da sem lahko tisti srečnež, ki stoji na odru in predstavlja to strast – dar, ki ga nikoli ne bom jemal kot nekaj samoumevnega. Zelo sem ponosen na ta film," je zaključil Tom.

In prav vedno je hvaležen, ko lahko obleče rdeče modri pajkov kostum.

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