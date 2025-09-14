Svetli način
Spielberg je bil prepričan, da mu bo kultni film uničil kariero

Los Angeles, 14. 09. 2025 07.00 | Posodobljeno pred 1 uro

R. M.
Umetnice in umetniki se pogosto znajdejo na razpotju, ko je njihova kariera na nitki. V takšnem položaju se je na začetku svoje režiserske kariere znašel tudi Steven Spielberg. Med snemanjem Žrela je bil namreč prepričan, da se bo po tem filmu njegova kariera končala. Končni rezultat pa je bil ravno nasproten. Film namreč še danes velja za enega najbolj ikoničnih filmov vseh časov.

Steven Spielberg je v svoji dolgoletni karieri režiral številne velike filmske uspešnice. Enega svojih najbolj ikoničnih projektov pa je ustvaril že pri rosnih 26 letih. Film Žrelo (ang. Jaws) je bil njegov drugi celovečerec. Zanj so močno presegli predvideni proračun, prav tako pa se je podaljšal čas snemanja.

Steven Spielberg je pred odprtjem razstave o Žrelu spregovoril o filmu.
FOTO: Profimedia

"Leta 1974 nisem bil pripravljen posneti Žrela, oziroma nisem bil dovolj pripravljen, zato sem tudi danes tvegal, da nisem prišel pripravljen na pogovor," je ta teden dejal na predogledu razstave o omenjenem filmu v Muzeju filmske akademije.

Kot je povedal, je bil sredi snemanja prepričan, da se bo njegova kariera filmskega režiserja zaradi zapletov končala. "Vsi so mi govorili, da me nikoli več ne bodo najeli, saj je film močno presegel proračun in urnik, za kar si kot režiser odgovoren," je povedal režiser.

Prav zaradi tega se je odločil, da bo tvegal in da bo kar najbolje izkoristil svoj potencial. "Res sem mislil, da je bolje, da dam vse od sebe, ker po premieri ne bom več delal v tej industriji. A se nam je nasmehnila sreča," je dodal.

Kot je poudaril, se je med snemanjem soočal tudi s pritiskom, da bi odstopil od projekta in da bi film ukinili. Ob tem pa so ga mnogi člani ekipe spodbujali, naj ostane del ustvarjanja filma. "Nisem vedel, kdaj bomo končali, vse do dveh tednov pred zaključkom snemanja. Tako malo nadzora smo imeli nad morskim psom, vremenom in tokovi," je še pojasnil kultni režiser.

Kultni triler je letos obeležil 50. obletnico od izida. Ob tej priložnosti so ga v sklopu Letnega Kinodvora predvajali tudi na ljubljanskem Kongresnem trgu.

