Spielberg prepričan, da si je Vitez teme zaslužil nominacijo za najboljši film

Steven Spielberg je v intervjuju za Deadline spregovoril o nominacijah za oskarje, ki so bile razglašene v začetku tedna. Legendarni režiser, ki je za film The Fabelmans letos prejel sedem nominacij, je izrazil zadovoljstvo, da mu v kategorijah družbo delajo tudi nekatere komercialne uspešnice.

"To me res spodbuja," je dejal in se pri tem navezal na vključenost filmov Avatar: Pot vode in Top Gun: Maverick v kategorijo najboljših filmov. "Vseeno pa se je to zgodilo prepozno za filme, ki bi morali biti nominirani," je nadaljeval in izpostavil uspešnico Vitez teme režiserja Christopherja Nolana. Pojasnil je, da bi drugi film o Batmanu iz Nolanove trilogije danes zagotovo prejel nominacijo za najboljši film.

Komercialne uspešnice, ki navadno niso prišle v prestižni izbor za zlate kipce, imajo po novem nekoliko več možnosti. Akademija je namreč junija 2020 sprejela odločitev, da bo v kategoriji najboljši film nominirala 10 filmov in tako omogočila večjemu številu projektov, da se borijo za najbolj prestižnega izmed oskarjev. "To, da sta ti dve uspešnici (Avatar: Pot vode in Top Gun: Maverick, op.a.) uvrščeni na seznam, je nekaj, kar bi morali vsi slaviti."

Spomnimo, medtem ko je igralec Heath Ledger na 81. podelitvi oskarjev prejel posthumnega kipca za najboljšo stransko vlogo za lik Jokerja v Vitezu teme , je bil film izključen iz pogovora za najboljši film, čeprav je skupno prejel kar osem nominacij.