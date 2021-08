Spike Lee bo premierno predstavil serijo o napadih v New Yorku

Serija je po pisanju tiskovne agencije Ansa predvsem bogata freska New Yorka v 21. stoletju, ustvarjena iz zgodb, spominov in razmišljanj posameznikov, ki so bili priča velikim borbam mesta, ob terorističnem napadu tudi protestom za rasno enakopravnost ter boju s pandemijo.

Režiser, ki je New York označil za "najboljše mesto na svetu", je za serijo opravil več kot 200 pogovorov, ki predstavljajo prvoosebna pričevanja o dogodkih minulih 20 let. Med intervjuvanci so reševalci, politiki, prostovoljci, novinarji, pa tudi naključni Newyorčani in sam režiser. Vsi so spregovorili o življenju, smrti in preživetju v New Yorku ter skozi svoje pripovedi dokazali, da gre za mesto, ki se mu je, ne glede na vse, vselej uspelo ponovno dvigniti iz pepela.