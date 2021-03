Spike Lee na čelu žirije 74. filmskega festivala v Cannesu

Lee je veteran mednarodnega filmskega festivala v Cannesu, kar sedem njegovih filmov je na festivalu doživelo premiero. Za prvega, romantično komedijo She's Gotta Have It , je bil leta 1986 tudi nagrajen v sekciji Directors' Fortnight. Nazadnje je leta 2018 na festivalu v Cannesu predstavil film Črni KKKlanovec.

Festival v Cannesu, ki običajno poteka v maju, je letos napovedan med 6. in 17. julijem. Kot so sporočili organizatorji, so priprave v polnem teku, izbirna komisija je pregledala veliko število filmov. Izbor filmov in ostali člani žirije bodo sicer znani v začetku junija, so dodali.