Spike Lee ustvarja dokumentarec ob obletnici 11. septembra

Spike Lee, ki je tudi producent projekta, je dejal, da so za potrebe dokumentarca opravili več kot 200 intervjujev in z njimi skušali ugotoviti, zakaj je New York eno boljših mest na Zemlji, hkrati pa so želeli predstaviti njegovo raznoliko prebivalstvo, ki k temu prispeva.

Iz WarnerMedia so sporočili, da bo dokumentarec postregel z doslej še ne videnim, daljnosežnim portretom Newyorčanov. O tem, kako so na novo gradili svoje mesto in se na novo povezali, od terorističnega napada do aktualne pandemije, je še povzela AFP.

Dokumentarec bodo predvidoma predvajali v drugi polovici leta na HBO in po njegovem pretočnem kanalu HBO Max.