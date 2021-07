Spike Lee v Cannesu prehitro razglasil zmagovalca

Zlato palmo, ki jo prejme najboljši film na festivalu, bi moral Spike razglasiti na koncu zaključne podelitve, a je voditeljico Torio Dillier napačno razumel in prejemnico razglasil že na sredini ceremonije. Iz občinstva je bilo ob spodrsljaju slišati nekaj glasnih vdihov, njegova sožirantka Mati Diop pa je glavo zatopila v roke, medtem ko so ga drugi pohiteli ustaviti. Tudi Spike je svoj obraz prekril z rokami, nato pa se hitro opravičil, ker je večer prikrajšal za napetost ob težko pričakovani razglasitvi.

Po podelitvi je za tuj medij povedal:"Nimam izgovorov, zafrknil sem. Sem velik športni navdušenec. Sem kot fant na koncu tekme, ki zgreši prosti met. Preprosto je, zafrknil sem se." Igralka Maggie Gyllenhaa, ki je bila prav tako del žirije, je njegovo napako komentirala kot "injekcijo človečnosti sredi slovesnosti".

Francoska režiserka ob prehitri razglasitvi ni prišla na oder, ampak je priložnost za zahvalni govor dobila na koncu slovesnosti, takrat je bilo namreč tudi prvotno predvideno, da se najprestižnejšo nagrado podeli. Njen film spremlja mlado žensko, ki je v otroštvu doživela prometno nesrečo, zato ima v glavi vstavljeno ploščico iz titana. Zaradi nje je postala serijska morilka in je razvila spolno privlačnost do kovin, še posebej pa jo vznemirjajo veliki športni avtomobili. Julie je šele druga ženska filmska ustvarjalka, po Jane Campion (Klavir) leta 1993, ki si je prislužila to častno nagrado.