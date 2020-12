Težke razmere po navadi prinesejo kreativne rešitve. V gledališču so to spletne premiere, nove predstave pa so se tako lotili tudi v novomeškem Anton Podbevšek teatru. V nedeljo so prek spleta v živo premierno na oder postavili mladinski roman Dečki Pavlove ulice, v katerem igra tudi našim gledalcem dobro poznan Tadej Pišek.