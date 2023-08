Spletne šale o Barbie in Oppenheimerju razburile Japonce

Spletne šale ali memi, ki prikazujejo like iz filmov Barbie in Oppenheimer pred jedrsko eksplozijo, so sprožili val jeze na Japonskem, ki je edina država na svetu, ki je bila med vojno bombardirana z jedrskim orožjem.

Filma imata sicer precej različni zgodbi; medtem ko je v enem glavna junakinja med otroci priljubljena lutka Barbie, govori drugi o stvaritelju jedrske bombe Robertu Oppenheimerju. Imata pa oba veliko oboževalcev, ki so ob dejstvu, da sta filma izšla isti dan, skovali skupno ime Barbenheimer. Po spletu v zadnjih tednih krožijo najrazličnejši kolaži in šale, v katerih je pogosto upodobljena tudi apokaliptična eksplozija. Na enem od kolažev Barbie ploska na ramenih Oppenheimerja, za njima pa je videti eksplozijo. icon-expand Spletne šale o Barbie in Oppenheimerju so razburile Japonce. FOTO: AP "Ali vedo, koliko ljudi je umrlo, ko se je pojavil gobasti oblak? ... Ne šalite se z jedrskimi bombami," je zapisal eden od razjarjenih Japoncev na spletu, ob tem pa uporabil ključnik #NoBarbenheimer. Japonska je bila med drugo svetovno vojno tarča dveh jedrskih napadov. Prvo bombo so Američani 6. avgusta 1945 odvrgli na Hirošimo, pri čemer je umrlo okoli 140.000 ljudi, drugo pa tri dni kasneje na Nagasaki, kjer je umrlo še 74.000 ljudi. PREBERI ŠE Barbie podira rekorde: največji otvoritveni vikend režiserke Uradni profil filma Barbie se je na Twitterju na enega od kolažev z atomsko bombo odzval, da bo to "poletje, ki si ga bo vredno zapomniti". Zaradi sporočila, ki sedaj ni več dostopno, pa se je japonski distributer filma Barbie opravičil. "Opravičujemo se tistim, ki so jih razburili nepremišljeni odzivi," so zapisali pri Warner Bros. Japan. Medtem ko veliko dvoran po svetu že predvaja filma Barbie in Oppenheimer, pa ju na Japonskem še ni na sporedu. Barbie naj bi začeli predvajati ta mesec, za Oppenheimerja pa še niso določili datuma.