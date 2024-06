Spor med Tino in Tiagom: Blatenje mojega imena ima lahko tudi pravne posledice

'To, kar pravi Tiago, in to, kar povzemajo mediji, je čista laž'

Tina je na svojem Instagramu na zgodbi (objava, ki izgine po 24 urah) napisala dolg zapis, v katerem je jasno, da brani svoje dobre ime. Tina je (v hrvaščini) zapisala: "Obramba je najboljši napad. Se je že kdaj zgodilo, da je ženska prosila za kakšno stvar in tega ne dobila? Ne, nikoli. In on, ki je prosil za stvar, za katero zdaj mene obtožuje. In to ni bilo samo takrat, na mojem rojstnem dnevu, ampak tudi po poroki, ko je predlagal, da bi se intimno družila z nekom iz produkcije. Fuj. In seveda, vse to je bilo vedno v hecu. Prihranila sem mu šovu in to sem delala tudi izven šova. Zato sem tudi mislila, da se bom vzdržala kakršnega koli intervjuja in tudi v šovu nisem povedala 100 odstotkov svoje resnice. Vse lepo zapakiram. Za koga? Toliko o otroku, ki še mora postati moški in se zna soočiti s posledicami svojih dejanj. To, kar pravi Tiago, in to, kar povzemajo mediji, je čista laž. Lovre, ki se je postavil na mojo stran (hvala ti!) in še nekateri drugi moški kandidati, so povedali, da se je Tiago tisto noč, ko so moški skupaj šli ven, obnašal grozno in osvajal druge ženske. Če kaj vem, je to, da Lovre ne laže. Sporočil, kako se Tiago obnaša zunaj, imam cel kup v svojih zasebnih sporočilih. Da očistiš sebe in meče blato na druge ljudi, je zgolj otročje in nič drugega. Živeti v tujini in se tako obnašati, je ena velika sramota. In iskreno, sama ga tako nisem videla. Pravi, da je nagovarjal svojega prijatelja, da naj flirta z mano, na mojem rojstnem dnevu. Kdo to dela??? Mimogrede, prijatelj je sedel na kavču in izrekel le dva stavka v dveh urah. To je za vas flirtanje? Uau! Na Instagram zgodbah se dela norca iz Slovenka. Povem ti nekaj. Napačno Slovenko si našel za napadanje," je zapisala Tina in nadaljevala: "Govori o bogu, ki ga ni omenil niti enkrat v celem šovu pa sem z njim živela dva meseca. Nikoli ni omenil niti cerkve, niti Jezusa, niti Biblije. In zdaj bi se on pogovarjat o zakramentih? Resno? To še v življenju nisem doživela. Da bi jaz nekoga osvajala, bi moral ta človek moral biti postaven, ekonomski, urejen, izobražen, razgledan in mentalno zdrav ter gentleman. To on in njegov prijatelj skupaj nista. Blatenje mojega imena ima lahko tudi pravne posledice. Intervjuja na to tematiko še nisem dala, ker sem mislila, da se bo ta zgodba lahko elegantno zaključila. Projiciranje je klasična manipulativna taktika. Hvala bogu takrat nismo bili sami, je bila z mano tudi moja priča in njej ni problem povedati vse, kar se je dogajalo med štirimi zidovi. Sram te je lahko."