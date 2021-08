Športna novinarka z voditeljskim debijem: To mi predstavlja velik izziv

"Vodenje športa mi predstavlja velik izziv, saj je v živo to nekaj popolnoma drugačnega kot delo, ki sem ga opravljala do sedaj. V svoji karieri sem spoznala vse dele ustvarjanja športnih vsebin – od terenskega do redaktorskega dela, a tisti televizijski adrenalin vodenja v živo je vseeno najbolj podoben športni tekmi," opiše novo vlogo Eva Koderman Pavc, ki je postala nova voditeljica 24UR Šport.

Eva je del športnega uredništva POP TV od leta 2007: "Potekala je avdicija za nove novinarje MotoGP in formulo. Seveda sem se, kot zaprisežena ljubiteljica moto športov, prijavila in dobila priložnost." Delo športne novinarke jemlje resno, zato je v prvi vrsti predvsem poročevalka: "Ampak ko igra slovenska reprezentanca, seveda postanem navijačica. Ob slovenskih uspehih ne jokam, a že v tem trenutku, samo ko pomislim na zmago na Eurobasketu, dobim kurjo polt. Šport res združuje in navdihuje."

Svojo karierno pot spretno usklajuje z družinskim življenjem, saj ima doma dva otroka. In kako reagirata, ko vidita mamico na televiziji: "Ker sta še majhna, ne gledamo veliko televizije, a ko me vidita, sta navdušena in pravita – mami, mami je po televiziji." Z vodenjem 24UR Športa bo zdaj takšnih trenutkov še več.

Pestro športno avgustovsko dogajanje

Avgusta se šport vrača na Kanal A. Karavana MotoGP nas je razveselila z dodatno dirko v naši bližini, saj bodo motorni hlapi na avstrijskem dirkališču Red Bull Ring gostovali kar dva konca tedna. Ta teden bo na sporedu VN Štajerske, prihodnji pa klasična dirka za VN Avstrije. Konec meseca, 29. avgusta, pa še otoška dirka za VN Velike Britanije. S prvo tekmo merjenja moči med zmagovalcema UEFA Lige prvakov in UEFA Liga Evropa se 11. avgusta odpira tudi nogometna sezona. V tekmi za UEFA Superpokal se bosta pomerili ekipi Chelsea in Villarreal. Prvi septembrski dan pa se bodo srebrni odbojkarji podali na evropsko prvenstvo v odbojki, kjer je cilj le en – zlata medalja!

Športne prenose dirk in tekem lahko spremljate tudi na VOYO v vseh državah Evropske unije.