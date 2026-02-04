Naslovnica
Film/TV

Športni izziv z mamljivo nagrado: Dobila sem najboljši pokal – njega!

Ljubljana, 04. 02. 2026 19.45 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
K.A.
Dekleta se pogovarjajo o zmenku.

V vili se je zdanilo novo jutro in že se pripovedujejo pretekli dogodki. Eno od deklet odkrito govori o svojem zmenku in se precej hvali, medtem ko druge dvomijo o njenih besedah in se sprašujejo, ali je vse skupaj le igra in vzbujanje ljubosumja.

Sanjski moški Hrvaške odslej na POP TV in na VOYO.

V vili se že takoj zjutraj pogovarjajo le o preteklem zmenku. Ena od deklet je namreč iskreno spregovorila o vsem, kar se je dogajalo, in se pohvalila, kako romantično je bilo. A številna dekleta dvomijo o njenih besedah in se sprašujejo, ali je vse skupaj le igra in ali želi, da so le ljubosumne. "Veliko brenči, malo daje medu," je tako slišati komentarje.

Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
FOTO: VOYO

Jutranji mir prekine novo pismo – in športni izziv, ki jasno napove, da prihaja pravi obračun. Dekleta so razdeljena v ekipe, prav tako pa je deljeno tudi navdušenje: nekatere se zmenka veselijo, druge si želijo individualnega zmenka s fantoma.

A na igrišču se v tekmovalkah hitro prebudi tekmovalni duh. Kljub strahu, utrujenosti in manjšim nesrečam se ne predajo. "Borila se bom do konca," je odločena ena od deklet. Kaos, smeh in boj iz oči v oči vodijo do zmage le ene ekipe. "To je bil eden najbolj ponosnih trenutkov v mojem življenju! Popoln kaos!" je slišati po velikem uspehu.

Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
FOTO: VOYO

A navdušenje se tu ne konča – najboljši bodo nagrajeni z zmenkom ena na ena. Takrat pogovori postanejo globlji, odprejo se teme o družini, izgubi, ljubosumju in zaupanju. Čustva presenetijo tudi najmočnejše, objemi pa govorijo glasneje kot besede. "Dobila sem najboljši pokal – njega," ponosno pove eno dekle.

A ne bodo vse odšle z zmenka z vrtnico ...

Sanjski moški Hrvaške odslej na POP TV in na VOYO.

sanjski moški hrvaške pop tv voyo

Dekletom ni do skupnega zmenka, a za Petra in Karla se bodo potrudile

