Športni izziv z mamljivo nagrado: Dobila sem najboljši pokal – njega!

V vili se že takoj zjutraj pogovarjajo le o preteklem zmenku. Ena od deklet je namreč iskreno spregovorila o vsem, kar se je dogajalo, in se pohvalila, kako romantično je bilo. A številna dekleta dvomijo o njenih besedah in se sprašujejo, ali je vse skupaj le igra in ali želi, da so le ljubosumne. "Veliko brenči, malo daje medu," je tako slišati komentarje.

Jutranji mir prekine novo pismo – in športni izziv, ki jasno napove, da prihaja pravi obračun. Dekleta so razdeljena v ekipe, prav tako pa je deljeno tudi navdušenje: nekatere se zmenka veselijo, druge si želijo individualnega zmenka s fantoma.

A na igrišču se v tekmovalkah hitro prebudi tekmovalni duh. Kljub strahu, utrujenosti in manjšim nesrečam se ne predajo. "Borila se bom do konca," je odločena ena od deklet. Kaos, smeh in boj iz oči v oči vodijo do zmage le ene ekipe. "To je bil eden najbolj ponosnih trenutkov v mojem življenju! Popoln kaos!" je slišati po velikem uspehu.