Spoznajte junake nove serije Hiša ljubezni

Zgodba sledi nespretnemu prevarantu Maretu, ki se zaradi dolgov odloči za tvegan poslovni podvig. Skupaj s svojo sestro Suzi odpre prvi legalni bordel v Sloveniji, Hišo ljubezni. Saj "to je biznis kot katerikol' drug". Poleg njiju bomo spoznali tudi 'dami in gospoda noči', ki nudijo ljubezen in še kaj več, pa Pio in Eda, desni roki, brez katerih (poklicno in zasebno) življenje ne bi bilo enako. Kdo je kdo?

Mare, Suzi in Leon – ta glavni

Mare, ki ga igra Matej Puc, je samooklicani poslovnež brez enega uspešnega poslovnega podviga. Saj vsi poznamo vsaj kakšnega takšnega, ne? Skozi življenje se prebija s pomočjo raznih prevar in manjših kaznivih dejanj, ki mu omogočajo sponzoriranje njegove glavne strasti: iger na srečo. Od njegove strasti pa ima največ Leon, lokalni kriminalec.

Suzi (Karin Komljanec) je močna ženska, ki konstantno rešuje vse okrog sebe. Največkrat svojega brata, Mareta, ki jo po tem, ko porušijo njen frizerski salon, prepriča, da skupaj odpreta biznis. Ona bo seveda direktorica, ker ima edina to poslovno žilico in srednjo ekonomsko šolo. Je ambiciozna, pa tudi zafrknjena in naveličana, da vedno igra po pravilih.

Leon (Gregor Gruden) je tip, pri katerem si ne želiš sposoditi denarja. Škoda, da si Mare ne more zapomniti te lekcije. V svoji avtopralnici Leon zares pere le denar. Posojila, ki niso pravočasno vrnjena, izterjuje kar osebno, s pomočjo Oleksandra, ukrajinskega hrusta, čeprav pravi, da to ne vpliva ugodno na njegovo zdravje. Še dobro, da ima uro, ki piska, ko se preveč razburi!

Sandi, Karmen in Dolores – delavci meseca

Sandi (Luka Cimprič) je preprost fant, brez posebnih ambicij, ki dela kot dostavljavec in včasih dostavi še kaj. Ko se ena od njegovih dostavljalskih avantur klavrno konča, izgubi službo. Po spletu naključij se znajde v Hiši ljubezni, kjer izkoristi priložnost, da svoj "hobi" spremeni v svoj poklic in prvič v življenju zaživi svoje sanje.

Karmen (Zala Djuric) je nekdanja miss Šmarnice, ki želi osvojiti Hollywood, tako kot njena vzornica Pamela Anderson. Ljubiteljica živali, veganka, nasprotnica krzna, igralka, natakarica. Po tem, ko ji redna stranka ponudi, če odigra vlogo spolne delavke, se Karmen odloči, da je to njena priložnost za preboj. Ali vsaj zaslužek in igralske vaje. "Fejk til ju mejk it."

Dolores (Zvezdana Mlakar) je veteranka ljubezenskega "biznisa". Nje ne bo nihče zafrkaval. Bila je stevardesa, kjer je s tedenskimi potmi v Beograd, Moskvo in Sofijo z lahkoto služila dodatno žepnino, s katero je lahko potešila svoj precejšen apetit po lepih in dragih stvareh. Ko sliši za Hišo ljubezni, verjame, da je to njena priložnost, da mlade nauči, kaj zna. In si zagotovi plačane prispevke, bolniško, zavarovanje in seveda penzijo.

Pia in Edo – 'desni roki'

Pia (Mila Fürst) je predstavnica gen Z, odločna, brez dlake na jeziku. V kratici LGBTQ+ se najde v tem + na koncu. V Onlyfans vidi absolutno zmago feminizma, saj ji moški plačujejo za nekaj, česar ne morejo imeti. Je desna roka in zaveznica šefice Suzi, tehnološko najbolj podkovan član Hiše Ljubezni in protistrup za vse boomerske in šovinistične ideje njenih moških sodelavcev.

Edo (Aleksander Radaković) živi na relaciji garsonjera–bife in njegov moto je: ne prelagaj na jutri, kar lahko preložiš na pojutrišnjem. Ne razume le dveh stvari – zakaj se je Suzi ločila od njega in zakaj so ga odpustili kot tehnološki višek. Še vedno čaka, da mu sporočijo, da nimajo več viška. Če mu plačaš pivo, ti bo z veseljem povedal, kako je pred 20 leti postal državni prvak v judu in to v dveh kategorijah. Tam pa bo verjetno tudi Mare, njegov najboljši prijatelj še iz vrtca.

Več kot le komedija na delovnem mestu

Verjamemo, da bo ob Hiši ljubezni marsikdo dvignil obrvi, saj ta tema v slovenski televizijski krajini še ni bila raziskana, zato so ustvarjalci k temu pristopili na svež, zabaven in predvsem humoren način. "Vprašala sva se, katero serijo na delovnem mestu bi si midva želela gledati? Videli smo že komedije na različnih delovnih mestih – v pisarni, v restavraciji, na kliniki, tokrat je delovno mesto pač bolj nenavadno," sta povedala ustvarjalca serije Luka Štigl in Sanja Raičević iz produkcijske ekipe Squareme.

V seriji nastopa še cel kup znanih slovenskih igralcev, saj se v desetih delih zvrsti kar 81 stranskih likov! Zagotovo boste prepoznali Majo Martino Merljak, pa Lada Bizovičarja, Tjašo Železnik, Marjeto Šrot, Igorja Mikića, Laro Janković, Gorko Berden in druge.