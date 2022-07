Spoznajte kandidate Ljubezni na vasi: od FBI uslužbenca do vodovodarja

Na POP TV prihaja šesta sezona hrvaškega šova Ljubezen na vasi, v katerem bo enajst podeželskih fantov iskalo svojo sorodno dušo pod budnim očesom voditeljice Anite Martinović. Spoznajte kandidate, ki bodo odprli svoja srca in se podali na lov za ljubezen svojega življenja.

Nenad Lekšić je 55-letni kmet iz Milne na Braču, kjer ima svojo kmetijo z oljkami in mandarinami. Veliko časa obdeluje svojo veliko posestev, na kateri ima kar dvesto ovc, deset konjev, pet ponijev, pave in pse, poleg tega pa se ukvarja tudi s kmečkim turizmom – ima svojo gostilno, kjer sprejema številne goste. Nenad je bil kar trideset let poročen, a se na koncu zaradi različnih interesov njegov zakon ni odnesel. Sedaj išče visoko, elegantno žensko, staro od trideset do štirideset let, ki nima otrok in je pripravljena pomagati pri njegovem poslu.

47-letni Ante Brčić prihaja iz majhne vasi pri Splitu, kjer kmetuje na svojem posestvu. A to ni njegova primarna dejavnost, saj dela kot voznik in dostavljalec v trgovini z živili. Opisuje se kot dobrega in poštenega človeka brez napak, enako pa pričakuje od svoje bodoče partnerice. V preteklosti je imel dve kratki zvezi, a sedaj je čas, da se ustali z žensko, ki bo z njim preživela celo življenje.

Vodovodar Zdravko Tomešić pri 39-letih išče blondinko, ki je od njega mlajša vsaj dve leti. Lastnosti, ki so mu pomembne pri partnerki, so poštenost in iskrenost. Njegova izbranka bo lahko skupaj z njim skrbela za živali, zelenjavni vrt, sadovnjake in vinograd.

Tomislav Skejić je preprost, vljuden in umirjen 28-letnik, ki dela v avtopralnici, poleg službe pa pomaga tudi očetu, ki se ukvarja s kmečkim turizmom. Ima dva vrta, kjer prideluje sezonsko sadje in zelenjavo, kadar ne vrtnari pa igra nogomet ali telovadi v svoji telovadnici, ki jo ima kar v svoji hiši. Njegovo srce je bilo že večkrat zlomljeno, saj so mu bivša dekleta lagala, česar ni prenesel.

74-letni Ivo Lepeš prihaja iz Smokovljanov, kjer pa živi le zadnjih nekaj let. Skoraj šestdeset let je namreč živel v Združenih državah Amerike, kjer je v Phoenixu končal študij prava, kasneje pa delal za FBI. Sedaj, ko uživa v pokoju, upa, da bo našel pošteno, inteligentno in samostojno žensko, ki bo zapolnla njegovo praznino, ki jo je po smrti pustila njegova žena, s katero je bil poročen 16 let.

Darko Rožić iz Karlovca pri 57-letih dela kot gradbenik, na svojem posestvu pa skrbi za številne domače živali in svoj sadovnjak. Žalosten je, ker vsak dan prihaja domov v prazno hišo, zato si želi najti žensko, ki bo popestrila njegovo življenje in mu pomagala pri hišnih opravilih. Išče pošteno partnerico srednje postave in črnih las, ki je dobra po srcu.

Damir Toplek je star 45 let, zase pa pravi, da je večni mladenič, ki se rad ukvarja s športom, se zabava do jutranjih ur in poje karaoke. Živi pri starših, zato jim, karad ni v službi, kjer dela kot inženir strojništva, pomaga pri urejanju hiše in dvorišča. Išče preprosto, spontano in prijazno izbranko, s katero si bo lahko ustvaril družino.

65-letnemu Branku Stanša je pred tremi leti umrla žena, s katero je bil poročen kar 34 let. Sedaj je pripravljen na novo ljubezen, ki ga bo motivirala s sprehodi v naravo, da bo izgubil odvečne kilograme. Branko zase pravi, da je komunikativen in dober človek, ki pa včasih tudi rad trmari.

Krunoslav Pavlaković je star 49-let, dela pa v lesni industriji. Poročen je bil kar 22 let, v zakonu pa sta se mu rodili dve hčerki, s katerima ohranja dober odnos, in prav starejša hči je bila tista, ki ga je prijavila v šov. V prostem času Krunoslav dela na kmetiji, kjer ima domače živali, sadna drevesa in zelenjavni vrt. S hišnimi opravili rad pomaga tudi prijateljim, ki jim včasih pokosi travo ali poseka drva. Išče žensko njegovih let ali malo starejšo, ki ga bo spoštovala in z veseljem delala na njegovi kmetiji.

Josip Ranogajec iz Siska je s 24 leti najmlajši kandidat kmečkega šova Ljubezen na vasi. V mestu dela kot skladiščnik, sicer pa v prostem času obdeluje svoj zelenjavni vrt in sadovnjake ter skrbi za kokoši. Njegova idealna ženska je vljudna, sproščena in zabavna, ki ga ne bo varala, kot so to počela njegova bivša dekleta.

