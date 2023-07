Spoznajte kandidate nove sezone hrvaškega šova Ljubezen na vasi

Na POP TV prihaja nova sezona hrvaškega šova Ljubezen na vasi, v katerem se bo predstavilo 11 novih kandidatov, ki bodo vzdolž Hrvaške iskali ljubezen svojega življenja. Kdo so? Na hitro jih spoznajte zdaj, sicer pa se lahko njihovemu ljubezenskemu potovanju pridružite vsak delovnik ob 21.10.

Ivan Damijanić (24) Ivan živi v Žminju, za prijavo v šov pa se je odločil po dolgem prepričevanju prijatelja, ki je tudi njegov šef. Najmlajši kandidat nove sezone živi svoje fantovske sanje – dela na bagru. Živi z mamo, očetom in sestro, na posestvu pa imajo prašiče, krave, kokoši, vinograd in vrt. Življenje na podeželju uživa in poudarja, da ga ne bi nikoli zapustil. Zase pravi, da je vesel, vedno pripravljen na druženje, včasih pa trmast. Poudarja, da je zelo romantičen fant, nikoli pa ni maral kratkih zvez ali zvez za eno noč. Štiri leta je bil v zvezi in zaročen, a sta se žal razšla, zato se je odločil, da dekle poišče prek šova. Za Ivana je najpomembneje, da je dekle kulturno, pošteno, družabno, lahko je tudi ločeno. Pravi pa tudi, da ima raje rjavolaske. V prihodnosti bi se rad poročil, imel otroke in z njimi užival skupno življenje. "Že dolgo se nisem zaljubil. Ljubim s srcem, z ničemer drugim," pravi mladi kmet.

Dragoljub Kostić (66) Dragoljub prihaja iz Čehovca pri Prelogu in je upokojen, v prostem času pa vozi šolski avtobus in dela v svojem sadovnjaku, kjer prideluje hruške, jabolka, češnje, višnje in aronije ter rože. Skoraj 30 let je delal v mednarodnem prometu in prepotoval skoraj ves svet. Rad se šali, je zabaven, komunikativen, pošten in precej toleranten, za seboj ima dva zakona in dve hčerki. In čeprav upokojenske dni preživlja v idili svojega posestva in brez stresa, je njegov največji 'sovražnik' osamljenost. V šov se je prijavil, da bi našel svojo sorodno dušo, s katero bi se lahko, kot pravi, pogovarjal o vsem in ji je pripravljen zapustiti tako svojo pokojnino kot hišo. Od bodoče partnerice pričakuje, da bo pošten, zgovoren, toleranten in da ni prepirljiv, nikoli pa ne bi mogel sprejeti osebe, ki gleda le na svoje interese in denar. "Sem optimist, do zadnjega verjamem, da se nekega dne mora zgoditi nekaj lepega," pravi Dragoljub, ki ne obupa nad ljubeznijo.

Zvonko Šantalab (56) Zvonko prihaja iz Buzina, a je po rodu Slavonec, po poklicu pa je inženir agronomije. Zvonko ima trenutno svojo družinsko kmetijo, kjer sadi zelenjavo in skrbi za sadovnjak ter je velik deloholik. V prostem času igra košarko in nogomet s prijatelji, planinari, hodi na sprehode v naravo in pravi, da je 'priden kot mravljica', dokler ga kdo ne razjezi. Je šarmanten, komunikativen in zabaven. Bil je poročen, a kot pravi, sta se razšla, ker sta imela različna značaja, nato pa je imel več zvez, večinoma krajših. To sezono se je odločil prijaviti v šov, da bi spoznal potencialno žensko, s katero bo preživel preostanek življenja. Zanj je pomembno, da je izbranka njegovega srca podobne miselnosti kot on, vitka, visoka, bistra in vesela ter tudi do sedem let mlajša od njega. "Svoboden sem kot ptica in poletel bi v višave. Želim si najti žensko, s katero bom preživel svoje življenje," damam sporoča samozavestni Zvonko.

Hrvoje Špoljarec (34) Hrvoje trenutno dela kot kuhar, prihaja iz Zagreba, od otroštva pa vikende preživlja na tetini kmetiji v Farkaševcu, kjer ima kar 22 konj, osla, zelenjavni vrt, ukvarja se tudi s proizvodnjo bio gnojila za vzgajanje kalifornijskih deževnikov. Po smrti obeh staršev in tetinega moža sta se s teto še bolj povezala, njuna velika skupna ljubezen pa je skrb za konje. Zase pravi, da je komunikativen, normalen, šaljiv in družaben, včasih pa trmast. Za seboj ima dve dolgi zvezi, za prijavo v šov pa se je odločil, da bi spoznal nove ljudi in morda svojo sorodno dušo. Želel bi, da njegova bodoča izbranka ne bi bila starejša od 45 let, komunikativna, sproščena in odprta, zaželene pa so temperamentne Dalmatinke. "Prišel je čas, da nekoga spoznam, pripravljen sem si ustvariti družino," optimistično pravi Hrvoje.

Nikola Macut (53) Nikola prihaja iz Gvozda, po poklicu je predelovalec lesa, dela pa kot kmet. Je zelo priden in delaven ter si je zgradil svojo hišo, okoli katere je posadil pšenico, koruzo, sezonsko sadje in zelenjavo ter ima kokoši in prašiče. Kot pravi, dela na kmetiji ne zmanjka. Poudarja, da mu je bilo najtežje v življenju, ko ga je žena prevarala in odšla s sinom. In čeprav je bil dolgo časa razočaran v ljubezni, še vedno upa, da bi našel nekoga, s katerim bi delil čas in se družil. Zase pravi, da je zabaven in da so ljudje radi v njegovi družbi, nikoli pa ne bi prenašal laži in hinavščine. Od svoje bodoče izbranke pričakuje poštenost, iskrenost, odprtost in spoštovanje vasi. "Zame je ljubezen nekaj posebnega, nekaj svetega, nekaj, kar se spoštuje," poudarja Nikola.

Milan Ercegović (70) Milan, sicer Milko, je upokojenec iz Šibenika, ki so ga gledalci že spoznali v RTL-ovih kulinaričnih oddajah 'Večera za 5 na selu', pa tudi v 'Tri, dva, ena – ho, ho, ho!'. Temperamenten, brez besed, barvit in zabaven upokojeni 'Casanova' je rad v središču pozornosti in pravi, da je vedno obkrožen z lepimi ženskami, nekoč pa je bil pravi lovilec ženskih src. Živi v središču mesta, prosti čas pa preživlja s prijatelji in skrbi za svoj vinograd ter oljčni nasad, ki ju ima v bližini hiše. Dolgo je bil poročen, v zakonu pa sta se mu rodili dve hčerki. Ločil se je, ker je ljubezen prerasla v nenehno naveličanost in pritoževanje. Fizični videz njegove bodoče partnerice mu ni pomemben, rad bi, da je mlajša od njega, vsekakor pa si ne želi egocentrične ženske. Damam, ki bodo prišle na njegovo kmetijo, obljublja veliko dobre zabave, hrane in vina. "Ljubezen je nekam izginila, ne vem, ali jo bom še kdaj doživel ... Ampak vedno je upanje," sklene Milan.

Ljubo Šerman (66) Ljubo prihaja iz Vele Luke in trenutno dela kot voznik. V prostem času se rad sprehaja po kraju, se druži s prijatelji, zase pa pravi, da je komunikativen, umirjen, šaljiv in zabaven. Poročen je 15 let, nato pa je bil v več zvezah, ki niso trajale dolgo. Največji zaklad v njegovem življenju so otroci in vnuki. Glede na to, da živi sam, bi rad našel žensko, ki bi se bila pripravljena preseliti k njemu, s katero bi lahko preživljal čas, enako pomembno pa mu je, da je vesela, delavna in poštena ter da je stara med 50 in 60 let. "Pogrešam žensko, s katero bi lahko pil kavo," poudarja osamljeni Ljubo.

Jerko Odžak (49) Jerko prihaja iz mesta Hrvace in je upokojeni podčastnik hrvaške vojske, ukvarja pa se s kmečkim turizmom. V mladosti je delal v nočnih klubih kot varnostnik vse do Milana in Pariza. Nekdanji vojak še naprej goji zdrav in športen način življenja, zato išče takšno dekle. Jerko živi zelo zanimivo in dinamično življenje, je ustanovitelj jadralnega padalskega kluba pri Sinju in inštruktor letenja. Zase pravi, da je odprta, pozitivna, spontana in komunikativna oseba. Poročen je bil 23 let in ima tri otroke. Od bodoče izbranke pričakuje, da bo lepa, da bo imela rada šport, naravo in potovanja, da bo ustvarjalna in naravnega videza, nikoli pa ne bo prenesel neiskrenosti in prevare. "Ljubezen je nekaj, kar se gradi ... Brez zaupanja ni ljubezni," pravi Jerko.

Siniša Marković (49) Siniša prihaja iz Sunje in je vojaški upokojenec, delal pa je kot inštruktor vožnje. Je zelo veren in je frančiškan tretjega posvetnega reda. Zdaj prosti čas preživlja s prijatelji ob kavi, sprehodih in teku v naravi ter skrbi za sadno drevje okoli hiše. Zase pravi, da je komunikativen, šaljiv in zabaven. Za njim sta dva zakona, ima tri otroke. Bil je v več zvezah, a poudarja, da je bil zares zaljubljen le enkrat v življenju. V šov ga je brez njegove vednosti prijavila sestra, on pa je pripravljen na nove izzive in upa, da bo v šovu našel normalno, umirjeno in privlačno temnolasko, staro med 35 in 40 let. V prihodnje mu je pomembno le to, da je živ in zdrav in če bo našel ljubezen – ne bo odveč. "Za ljubezen bom preplaval Savo ... Žensko je treba držati kot kapljo vode na dlani," obljublja simpatični Siniša.

Đuro Osman (69) Đuro je upokojenec iz Šandrovca pri Bjelovarju, ki je vse življenje delal v gradbeništvu, še danes pa izdeluje lesene mize in nadstreške za hiše ob strani. Je komunikativen in vztrajen, a kot prizna, včasih tudi trmast. Đuro ima na posestvu črne slavonske prašiče in čebelnjake. Žena ga je nenadoma brez besed zapustila, ko je delal na obali. Z nekdanjo ženo ima hčerke in je oče samohranilec. V šov se je prijavil, ker je pripravljen na novo ljubezen in bi rad našel dobro, vedro in pošteno žensko blizu njegovih let, ki je pripravljena sklepati kompromise in živeti z njim. "Rad imam lepe ženske. Lepe ženske, dobre snahe, ne bojte se," se pošali Đuro.

Ive Pavlović (52) Ive prihaja iz Lepurija pri Benkovcu in je upokojen. Zase pravi, da je prijazen, komunikativen in umirjen. V prostem času skrbi za vinograd, oljčnik, kokoši in zelenjavni vrt. Vedno pa si vzame čas za druženje ali kavo s prijatelji. Je zelo čustven, delaven, empatičen in umirjen, imel je več kratkih zvez, a se nikoli ni poročil. Za prijavo v šov se je odločil po prepričevanju prijatelja, rad pa bi spoznal pošteno, umirjeno žensko, pripravljeno na kompromise, od katere zahteva le, naj ga ne vara. Čez pet let bi rad imel ob sebi ljubljeno ženo, s katero bosta delila dobro in slabo in s katero ne bosta več osamljena. "Ko se zaljubim, se stopim," pravi Ive.