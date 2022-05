Spoznajte kandidate šova Poroka na prvi pogled: Hrvaška

Berač z romantičnim srcem. Tako najpreprosteje opišemo 39-letnega Dejana Vukobratovića iz Našic, ki se je spontano prijavil za iskanje idealne partnerke na televiziji, medtem ko je brskal po internetu med okrevanjem po operaciji hrbtenice. Je nogometni navdušenec, ki igra že 25 let, a je moral po poškodbi kolena nehati in zdaj uživa v pohodništvu in kolesarjenju.

Za Zagrebčanko Nadijo Amić je najpomembnejši moški v življenju njen devetletni sin Leonardo, ki ga je dobila v razmerju z bivšim partnerjem. Kar zadeva delo, Nadia pravi, da je delala vse: od varuške do pomoči v kuhinji, zdaj pa študira za učiteljico in upa, da bo nekoč imela svoj vrtec ali društvo za zanemarjene otroke.

Za svojo izbranko bi si želel pošteno, sproščeno damo. Imel je zvezo, ki je trajala devet let, po razhodu, ki se je zgodil pred več kot tremi leti, pa resnejše romance ni imel. Ni bi prenesel, da bi bila njegova žena ljubosumna in ozkogleda.

Dejan skoraj vse življenje živi sam, po ločitvi staršev je večinoma skrbel zase. O sebi pravi, da je trmast, da ima preveč rad ljudi, šport in da nikakor ni običajen. Prizna tudi, da je včasih impulziven in nepotrpežljiv, pa tudi, da se rad pogovarja z ljudmi, kar je po njegovem mnenju ključ do vsakega zdravega odnosa. Posebno mesto v njegovem življenju ima nečakinja.

Luka se je v šov prijavil, da bi našel ljubezen, sebe pa opisuje kot pravega romantika, ki rad razvaja svojo punco in pripravlja romantična presenečenja. Trenutno živi sam, v prihodnosti pa bi rad vse delil s »pravo«. Rad se uči tujih jezikov, obožuje borilne veščine in ples, hodi na Sljeme in ima rad vsako obliko rekreacije. Prepričan je, da zveza lahko preživi le, če partnerja veliko komunicirata.

Rada ima adrenalin in tetovaže, zato išče moškega, ki bi jo spremljal, predvsem pa si želi, da bi bil njen moški samostojen in da verjame, da gre ljubezen skozi želodec. Na moškem jo privlačijo manire in način komunikacije, ne prenese pa arogance in narcisizma.

Kot šestmesečnega dojenčka so njega in njegovega brata dvojčka posvojili in pravi, da sta posvojitelja njegova edina starša in jima dolguje vse, kar ima. Svojo popolno ženo opisuje kot pošteno in preprosto in ne razmišlja o njenem videzu. Zagotovo bi bil eden njegovih plusov tudi to, da njegova bodoča partnerka rada pomaga, ker je tudi sam prostovoljec v otroškem društvu.

Valentina Hržić, 45 let

Čeprav se je Valentina ločila po 25 letih zakona, ni izgubila upanja v ljubezen. Stara je 45 let, ima dva otroka, enega vnuka, dela kot negovalka in strastno uživa v življenju. Živi aktivno življenje, redno trenira in upa, da bo tudi njen bodoči izbranec delil isto strast.