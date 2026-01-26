Spoznajte lepotice, ki se bodo borile v šovu Sanjski moški Hrvaške

ANA (29), Zagreb

Ana FOTO: VOYO

Ana je ambiciozno dekle, ki iskreno priznava, da je včasih lahko trmasta in nepotrpežljiva. Prav ta kombinacija moči in ranljivosti jo dela posebno: vse, kar počne, počne s srcem in brez zadržkov. Najbolj se sprosti ob plavanju, z listom papirja in svinčnikom ali v wellness oazah, odkrivanje novih destinacij pa je zanjo najboljši način, da razširi obzorja in si napolni baterije. Sanja o uspešni karieri modne oblikovalke in toplem domu, polnem ljubezni.

V ljubezni je zelo jasna: zvestoba, iskrenost in empatija so temelj vsega. Najprej jo pritegnejo nasmeh, roke in pogled, osvoji pa jo vedenje – način, kako moški govori, se giblje in spoštuje druge. Išče stabilno zvezo in osebo, ki ji bo v oporo, ne tolerira pa laži, odvisnosti in pomanjkanja čustvene bližine. Ana ve, kaj si želi, in ko si zastavi cilj, je nič ne more ustaviti. V šovu upa, da bo našla moškega, ki bo razumel njene ambicije, podpiral njene sanje in s katerim bo zgradila ljubezen, ki traja.

ANASTASIA (22), Zadar

Anastasia FOTO: VOYO

Anastasia je odraščala v topli in složni družini in za svoje otroštvo pravi, da je bilo popolno. Starejši brat jo varuje kot kapljo na dlani, brat dvojček pa je njen najboljši prijatelj. Njihova družinska restavracija je ponos celotnega doma, Anastasia pa ima že jasno vizijo, kako jo spremeniti v sodobno, vrhunsko gastro destinacijo s svojim podpisom. Čeprav na prvi pogled deluje sramežljivo, Anastasia pravi, da se zna postaviti zase in za tiste, ki jih ima rada. Ko ji nekdo resnično zleze pod kožo, postane strastna zaščitnica in če se kdo približa moškemu, ki ji je všeč – se njen glas še kako sliši. Pri moškem najprej opazi višino in oči, pretirana obsedenost z videzom pa jo takoj odbije. Veliko bolj jo privlačita kanček skrivnostnosti, ki spodbuja domišljijo, ter čustvena zrelost. Išče nekoga, ki ve, kaj hoče, ki odkrito komunicira in gradi, ne ruši. Ambicioznost in značaj sta zanjo vedno pomembnejša od mišic. V šovu želi najti partnerja, ki bo njena podpora, motivacija in enakovreden zaveznik – v ljubezni, življenju in poslovnih sanjah.

ANDREA (26), Beograd

Andrea FOTO: VOYO

Andrea se opisuje kot vedro in odprto osebo, ki obožuje življenje in se vedno trudi držati čim dlje stran od negativnih ljudi in situacij. Najbolj jo privlači romantika, ki se skriva v majhnih stvareh: spontanih trenutkih, nepozabnih gestah in iskreni pozornosti, pri partnerju pa išče karizmo, humor, željo po potovanjih ter, kot v šali pravi, da govori manj kot ona. Čeprav je družabna in dostopna, je prepričana, da so danes številni moški preveč negotovi – celo za to, da pošljejo sporočilo, kaj šele da bi pristopili v živo. Kljub temu Andrea ne obupa, verjame v pravo ljubezen in je pripravljena odpreti srce moškemu, ki bo videl, kdo v resnici je. Želi si partnerja, ki je iskren, spoštuje druge in se zna smejati, pa tudi nekoga, ki ceni njune skupne trenutke. Andrea verjame, da se vsaka prava ljubezen začne z dobrim prijateljstvom, zato v šov vstopa z odprtim srcem do vsega, kar jo čaka.

ANTONELA (28), Slavonski Brod

Antonela FOTO: VOYO

Antonela je stara 28 let in prihaja iz Slavonskega Broda, a njeno srce in ambicije so že dolgo presegli meje domačega mesta. Pri komaj 19 letih je spakirala stvari in se odpravila v Nemčijo, kjer si je zgradila novo življenje in začela resno zvezo. Sprva je bilo vznemirljivo, a sčasoma je počasi izgubljala samo sebe in odhod je bil neizogiben. Antonela si želi partnerja, ki bo videl, kako topla in vztrajna oseba je, vedno pripravljena rasti naprej. Želi si ponovno postati tista različica sebe, ki si upa pričakovati več – od sebe in od ljubezni – v zameno pa ponuja iskrenost in odnos brez skrivanja in iger. V zvezi so ji najpomembnejši odprta komunikacija, čustvena zrelost in partner, ki razume in ceni njeno moč. V šov vstopa z jasno željo – spoznati moškega, s katerim lahko gradi iskren odnos.

HELENA (28), Erding, Nemčija

Helena FOTO: VOYO

Helena ima 28 let, rojena je na Bavarskem, a z balkanskimi koreninami, zato je idealna kombinacija zadržanosti in temperamenta, kar se vidi v njenem odnosu, nasmehu in načinu komunikacije. Je odprta in neposredna, govori tri jezike, obožuje izzive in je vedno pripravljena na novo potovanje. Nikoli ni bila v resni zvezi – ne zato, ker si tega ne bi želela, temveč zato, ker noče pristati na nekaj, kar ni prava stvar. "Če ni pravi, ne bom tratila časa," pravi preprosto. V šov vstopa, ker v njenem življenju še manjka moški, ki ji bo partner v vsem. Pomembni so ji neodvisnost in iskrenost, najbolj pa ceni humor in stabilnost. Pravi, da potrebuje nekoga, ki ji bo lahko sledil in zaradi katerega bi se prvič odločila preživeti več časa na tleh – kar je zdaj storila za novega Gospodina Savršenega.

IANA (21), Velika Gorica

Iana FOTO: VOYO

Iana je srednji otrok, ki se je zgodaj naučila, da življenje ni vedno pravično. Po ločitvi staršev se je odločila najprej zaščititi sebe in ohraniti distanco. Ta odločitev jo je oblikovala v mlado žensko, kakršna je danes: topla in empatična, a z jasnimi mejami – Iana ne poskuša popravljati ljudi, ki si tega ne želijo, in ko zazna toksično energijo, preprosto odide. Ima jasno vizijo prihodnosti: vidi se v zakonu, s tremi otroki, lepotnim salonom in življenjem, polnim potovanj. A le, če bo ob njej oseba, ob kateri se bo počutila varno in ljubljeno. Leta 2021 je doživela prometno nesrečo, ki je spremenila njen pogled na življenje – spoznala je, da mora živeti pogumneje, brez strahu in brez izgubljanja časa za nepomembne stvari. V šov vstopa brez želje po drami in praznih zgodbah, saj se je prijavila, da bi našla ljubezen. Rada bi zgradila odnos, temelječ na zaupanju in zvestobi, ve, kaj si zasluži, in je pripravljena boriti se za to – z nasmehom na obrazu in srcem, ki se ne boji ljubiti.

IVA (22), Beograd

Iva FOTO: VOYO

Iva se je v šov prijavila, potem ko ji je prijateljica Andrea omenila avdicijo – radovednost je prevladala in odločila se je poskusiti srečo, saj je ženska, ki, ko si nekaj želi, gre za tem brez zadržkov. Moda je njeno območje svobode in sanj. Želi postati uspešna oblikovalka, Instagram in TikTok pa sta njen prostor za ustvarjalnost, raziskovanje lastnega sloga in da pokaže svetu, česa vse je sposobna. Njena zadnja zveza se je končala, ker njen partner ni bil dovolj ambiciozen; za Ivo je pomembno, da moški dela in zasluži vsaj dvakrat več od nje. Leto 2023 ji je prineslo največji življenjski izziv – diagnosticirali so ji kostnega raka. Premagala je začetni strah in dokazala sama sebi, da je neuničljiva. Danes ve: življenje je kratko in ljubiti je treba brez zadržkov. Je strastna in priznava, da je včasih ljubosumna, ter nikoli ne bo dovolila, da bi jo kdo omejeval. Svoboda ji pomeni vse. Privlačijo jo visoki moški z brado in tetovažami, vendar se ne drži strogo določenega tipa – saj iskrene oči pomenijo več kot popoln videz. Iva v šali pravi, da se zaljubi vsak dan, in verjame, da se ji bo morda prav tako nekoč zgodila prava ljubezen. V šov vstopa kot borka, kot ustvarjalka, kot ženska, ki ve, kaj hoče in gori za tisto, kar ima rada. Pripravljena je tvegati, narediti prvi korak in se prepustiti čustvom.

JELENA G. (24), Beograd

Jelena G. FOTO: VOYO

Jelena ima 24 let in prihaja iz Beograda. Čeprav pravi, da sta ji izobrazba in delo v izobraževanju pomembna opora, sanja o karieri ustvarjalke vsebin na družbenih omrežjih, saj jo to delo izjemno veseli. Sebe opisuje kot iskreno, delovno in komunikativno osebo, čeprav priznava, da včasih preveč razmišlja o podrobnostih, se preveč togo drži pravil in težko skriva čustva, ko ji kdo ne ustreza. Ljudje so pogosto presenečeni nad njeno višino in nežnim, pomirjujočim glasom ter nenavadno ljubeznijo do obiskovanja wellness centrov in term, 'polnih upokojencev'. Ponosna je na svojo izobrazbo in načela, ki se jih drži, iskrenost pa je lastnost, ki jo pri sebi še posebej izpostavlja. V stresnih situacijah ostaja mirna in racionalna, konflikte pa rešuje s pogovorom, ne s konfrontacijo. V ljubezni išče iskrenega, zrelega in ambicioznega moškega, ki se ne boji pokazati nežnosti, vse to pa bi rada našla v šovu.

JELENA M. (25), Zagreb

Jelena M. FOTO: VOYO

Jelena M. živi v Zagrebu in zase pravi, da je zelo odgovorna oseba ter da vedno ločuje zasebno in poklicno življenje. Privlačijo jo visoki, markantni in ambiciozni moški, najpomembnejše pa ji je, da se ob partnerju počuti varno, vidno in razumljeno. Površni komplimenti je ne impresionirajo – zanjo je pomembno tisto, kar se gradi z iskrenim pogovorom. Želela bi si najti zvestega in zanesljivega partnerja, ki neguje enake vrednote kot ona. Je samozavestna ženska, ki ve, kaj si želi: varnost, zaupanje in partnerja, ob katerem je lahko popolnoma svoja. Ni nagnjena k ljubosumju, a ve, kdaj je to upravičeno. Verjame, da prava ljubezen nastane, ko se dva svobodno izbereta, saj se takrat, pravi, rodi prava kemija. Svoje upe polaga v šov, prepričana, da bi prav ona lahko bila idealna zanj.

KAJA (26), Tenerife

Kaja FOTO: VOYO

Kaja je športnica, avanturistka in neomajna pri svojih ciljih. Pri 26 letih je že doživela več življenjskih poglavij: deset let je trenirala karate, igrala nogomet, delala kot sodnica in športna novinarka, danes pa je inštruktorica surfanja na Tenerifih – kjer si je sama zgradila novo življenje, vključno s tekočim znanjem španskega jezika. Sebe opisuje kot iskreno, empatično in pozitivno, čeprav priznava, da zna biti nepotrpežljiva in zelo tekmovalna. Kljub temu v konfliktih ostaja mirna, običajno z nasmehom na obrazu, ko pa je treba, se zna postaviti zase. Je ljubiteljica športa, fitnesa in morja ter pravi, da se nikoli ne počuti utrujena, čeprav je ves čas v gibanju. Verjame v ljubezen, najbolj ceni iskrenost in šov vidi kot priložnost za romanco, pa tudi za novo avanturo. V ljubezni išče partnerja, ki ima rad aktiven življenjski slog. Ceni humor in spontanost, privlačijo pa jo samozavestni, a hkrati naravni in iskreni moški, zato si želi, da bi vse to našla v šovu.

KATARINA (23), Novi Sad

Katarina FOTO: VOYO

Katarina je karizmatična mlada ženska iz Novega Sada, ki pravi, da jo bolj kot videz privlačijo karizma, samozavest in smisel za humor. Ko ji je nekdo všeč, se ne boji narediti prvega koraka, moške pa osvaja z intenzivnim pogledom. Redko kaže ljubosumje, a se je pripravljena boriti za svojega moškega. Odkrito pove, da je prej izbirala starejše in problematične moške, a to poglavje šteje za zaključeno. Zase pravi, da je mirna, dokler je kdo ne izzove, če pa se to zgodi, reagira precej burno. Kljub temu so takšne situacije redke, saj meni, da ljudi zelo dobro bere. Je družabna in odprta za nove izkušnje, zaradi ljubezni pa se je pripravljena tudi preseliti. Katarina je ženska, ki ve, kaj hoče, ne boji se pokazati moči, pa tudi nežnosti – idealna kombinacija za iskreno zvezo. V šov prihaja pripravljena spoznati partnerja, ki deli njena življenjska prepričanja.

LARA (22), Osijek

Lara FOTO: VOYO

Lara prihaja iz Osijeka in je strastna športnica: šest let je trenirala rokomet, štiri leta košarko, s plesom pa se ukvarja že več kot desetletje. Poleg športa obožuje avtomobile in to, da je obdana z ljudmi, ki ustrezajo njeni energiji. Njen idealni partner je atletske postave, iskren, komunikativen in jo sprejema takšno, kakršna je. Fizično daje prednost moškim svoje starosti z lepim nasmehom, ki cenijo družinske vrednote – kar za Laro odraža značaj. Ceni spoštovanje in povezanost v zvezi, privlačijo pa jo samozavestni, a hkrati iskreni in spontani moški. Je neposredna in odprta oseba, ne boji se biti to, kar je, izogiba se drami in nikoli ne deli podrobnosti svojega ljubezenskega življenja. Lara je dekle, ki ve, kaj hoče, je močna, samozavedna in pripravljena graditi odnos na temelju zaupanja, spoštovanja in skupne energije. V šov vstopa z namenom, da v Gospodinu Savršenem najde partnerja, ki deli njene interese in energijo.

MAJA (21), Mostar

Maja FOTO: VOYO

Maja prihaja iz Mostarja, odraščala je ob očetu in s ponosom pravi, da je očkova punčka. Razkriva, da se pri partnerjih ne drži strogo starostnih meja – osredotoča se na osebnost. Iskrenost in zaupanje sta zanjo prioriteti, išče pa moškega, katerega energija se ujema z njeno. Privlačijo jo možati moški, ki skrbijo zase in vzdržujejo zdrav življenjski slog. Verjame, da so moški pogosto preveč prestrašeni, da bi ji pristopili v živo, zato se ji oglašajo prek družbenih omrežij. Moški, ki se ji upa približati v živo, pa takoj dobi dodatne točke. Pri moških ima rada diskreten pristop – zapeljiv pogled ali nasmeh, njen cilj pa je najti pravo ljubezen in zato želi zmagati v šovu. Če ob prvem srečanju s sanjskim moškim ne začuti kemije, mu je pripravljena dati priložnost, saj zanjo značaj presega videz. Prijatelji jo opisujejo kot posesivno, a tudi zaščitniško do družine in prijateljev. Ne tolerira zlorab – vedno se bo postavila za druge in se ne bo bala povedati svojega mnenja in če jo bo sanjski moški zanimal, se bo zagotovo odkrito borila za njegovo naklonjenost.

MANUELA (26), Zagreb

Manuela FOTO: VOYO

Manuela ima 26 let in živi v Zagrebu. Čeprav njen videz in drža izžarevata samozavest, se pod površjem skriva bolj zapletena zgodba – včasih se sprašuje o sebi, preveč analizira in prilagaja svoje stališče glede na vzdušje okoli sebe. Je prava perfekcionistka in oseba, ki se ne boji izzivov: igra klavir, obožuje gledališče, veliko bere in vedno z veseljem sprejme izziv – od raznih kvizov do igranja rokometa. Sama sebe opisuje kot kultivirano multitaskerko – kombinacijo pameti, lepote in odločnosti. Ko gre za ljubezen, pravi, da je trenutno previdna in zaprta, a tisti, ki mu uspe prodreti do nje, bo odkril romantično idealistko. V šali dodaja, da bi moral biti sanjski moški res nekaj posebnega, da bi stopil njen trenutni cinizem. Vedno jo bodo pritegnili samozavestni moški, polni razumevanja. Manuela je odprta in strastna ter v šov vstopa pripravljena na nove izkušnje in iskanje partnerja, ki ji bo stal ob strani v vsem.

MARIA J. (26), Barcelona

Maria J. FOTO: VOYO

Maria J. ima 26 let in živi v Barceloni. Njeno otroštvo ni bilo lahko, a kljub zahtevnemu odraščanju je zrasla v nežno, prijazno in samostojno žensko. Ko gre za ljubezen, pravi, da je vedno izbirala napačne moške, a se je zaradi tega vsaj naučila, česa v odnosih nikakor ne želi. V ljubezni išče partnerja, ki spoštuje njeno individualnost. Ceni komunikacijo in medsebojno razumevanje, nikoli pa ne bi mogla spregledati, če bi jo partner poniževal. Opisuje se kot izrazito ženstveno dekle, vedno pripravljeno priskočiti na pomoč – in verjame, da bi prav ta lastnost lahko bila njena vloga v šovu. Kljub temu njeno srce gori za ljubezen in nove izzive. Strastno uživa v plesu, športu in družbenih dejavnostih, njena nalezljiva pozitivna energija pa nenehno privlači ljudi okoli nje, zato upa, da bo tako tudi pri sanjskem moškem.

MAŠA (24), Banjaluka

Maša FOTO: VOYO

Maša je visoka in elegantna 24-letnica, ki zelo hitro pritegne pozornost. Zase pravi, da je vztrajna, ženstvena in iskrena, priznava pa, da je lahko trmasta in da ji je včasih težko reči ne. Obožuje modo in skrb zase, dejavna pa je tudi v humanitarnem delu in skrbi za živali. V ljubezni išče zanesljivega partnerja, ki je brezmejno zvest. Ne tolerira izdaje ali nespoštovanja. Verjame, da je ljubezen močnejša od vsega, privlačijo pa jo moški, ki delijo njene ambicije in strast do življenja. Maša se opisuje kot tekmovalno naravnano, a konflikte raje rešuje dostojanstveno in mirno, zanašajoč se na samozavest in zrelost. V šov vstopa pripravljena na nove izkušnje in iskanje partnerja, ki razmišlja podobno kot ona.

MATEA (25), Zagreb

Matea FOTO: VOYO

Mateine sanje so delo pri organizaciji športnih dogodkov, saj je šport njena velika ljubezen: igrala je nogomet, namizni tenis, bila mažoretka, danes pa občasno sodi namiznoteniške tekme. Je dolgoletna ljubiteljica resničnostnih šovov in se je v šov prijavila iz iskrenega zanimanja. Ko gre za ljubezen, išče resno zvezo z moškim med 25. in 30. letom, ki ima zaposlitev, vozniški izpit, deli njena prepričanja in je podobno izobražen. Želi si partnerja, s katerim se bo vselila, se hitro poročila in ustvarila družino. Skupne telesne aktivnosti ceni bolj kot drage večerje in sanja o pogostih potovanjih s partnerjem. Je zelo zvesta, priznava pa, da zna biti v zvezah ljubosumna. Ni zadovoljna s sodobnim pogledom mladih na odnose, saj meni, da se mnogi moški izogibajo resnim zvezam, ona pa išče nekaj resničnega in trajnega. Ne hrepeni po pozornosti, temveč ceni odnose, ki se gradijo z obojestranskim trudom. V prijateljstvih daje toliko, kolikor prejme – če se kdo do nje grdo obnaša, mu ne bo oklevala vrniti še močneje, saj verjame, da si je prijaznost treba zaslužiti.

MONIKA (32), Palma de Mallorca

Monika FOTO: VOYO

Monika ima 32 let in živi v Palmi de Mallorci. V prostem času igra tenis, se ukvarja s potapljanjem, trenira štirikrat na teden in uživa v morskem življenju Palme. Njen popoln življenjski načrt je preživeti polovico leta na Hrvaškem in polovico v Španiji. Iskreno pravi, da so jo v preteklosti privlačili napačni moški, zato se je odločila posvetiti izključno sebi in leto dni ne hoditi na zmenke, kar jo je pripeljalo do boljših odločitev. Trenutno si želi moškega, ki je lahko njen najboljši prijatelj in ji je tudi fizično privlačen. Monika je zelo zadovoljna sama s seboj, ima veliko samozavesti in ve, kaj želi in česa nikakor ne želi. V šov se je prijavila, ker jo je navdušila prejšnja sezona in čuti, da je njena usoda biti del prihajajoče sezone. Na vprašanje, ali verjame, da je ljubezen v takšnem formatu mogoča, jasno odgovori: "Moraš verjeti v ljubezen."

NUŠA (20), Ljubljana

Nuša FOTO: VOYO

Nuša ima 20 let in prihaja iz Ljubljane. Je privlačno dekle nežnih obraznih potez, a za njenimi mirnimi očmi se skriva vihar čustev in želja. Sebe opisuje kot globoko intuitivno, občutljivo in vodeno z občutkom za pravičnost. Vpisala se je na pravno fakulteto, ker, kot pravi: "Rada se prepiram, zakaj ne bi s tem tudi zaslužila?" Strastna je v vsem, kar počne – od šivanja oblačil do izražanja na družbenih omrežjih. Čeprav na prvi pogled deluje krhko, se ob izzivu ali čustvenem sprožilcu popolnoma spremeni. Nuša ima rada dramo in se ne boji boriti za tisto, kar si želi – jasno bo povedala svoje mnenje, zaščitila svoj prostor in stopila v bran svojim prepričanjem. Priznava, da se hitro zaljublja, čeprav pravi, da še nikoli ni bila v pravi zvezi. V odnosu ji je najpomembnejše spoštovanje, privlačijo jo karizmatični in samozavestni moški, poudarja pa, da je pripravljena na avanturo z imenom Sanjski moški Hrvaške.

RUBINA (24), Sarajevo

Rubina FOTO: VOYO

Rubina ima 24 let in prihaja iz Sarajeva ter samozavestno pravi, da je vse prej kot dolgočasno dekle. Trdno verjame v ljubezen do sebe, redne treninge in v to, da se vse začne z dobrimi vibracijami. Njene sanje so postati uspešna ženska v vsakem pogledu in najti moškega, ki trenira, jo podpira in ne pričakuje, da bo ona plačala na prvem zmenku. V ljubezni je izjemno zvesta. Hitro se zaljubi, še hitreje odpusti in pogosto vloži več kot moški nasproti nje. Priznava, da ko se odpre, govori brez prestanka – vedno s humorjem, toplino in željo osrečiti ljudi. Želela bi spoznati partnerja, ki je iskren, zvest in sposoben zrelega čustvenega odnosa. Privlačijo jo moški, ki delijo njene ambicije in spoštujejo druge, vse to pa upa najti v šovu.

SMILJANA (31), Beograd

Smiljana FOTO: VOYO

Smiljana je odraščala v družini, ki se je pogosto selila, zase pa pravi, da je bila razvajena, a hkrati vzgajana za trdo delo. Zaljubi se izključno na prvi pogled – začetni klik je zanjo odločilen, in ko opazi pomanjkljivosti, stvari hitro propadejo. Njen tip moškega je takšen, ki se ga zlahka osvoji, saj se ji za moškega nikoli ni bilo treba boriti. Ko se zaljubi, priznava, da zna biti precej intenzivna. Idealen moški ima močno prisotnost, ji daje občutek varnosti in ima velike ambicije. Všeč ji je, ko moški zna skrbeti za svoj slog in ne nosi le športnih oblačil. V zadnjem času jo bolj privlačijo mlajši, čeprav starost zanjo ni odločilna – najpomembnejše je, da je pozitiven in poln energije. Pravi, da je njena največja slabost temperament – pogosto plane, še preden premisli, prijatelji pa so tisti, ki jo običajno umirijo. Ceni moške, ki lahko sledijo njeni energiji, in pravi, da v šov vstopa odprta za ljubezen in nove izkušnje.

SORAYA (21), Zagreb

Soraya FOTO: VOYO

Soraya ima 21 let in živi v Zagrebu. Čeprav je rojena in odraščala v Nemčiji, se je vedno počutila, kot da pripada Hrvaški, saj obožuje vse, kar naša dežela ponuja – od kulture in mentalitete do načina življenja. Sebe opisuje kot sproščeno, zabavno in vedno pripravljeno na druženje, pa tudi kot osebo, ki je vsem moralna opora. V ljubezni je imela eno daljšo zvezo, a se zaveda, da sta bila oba še premlada in nekoliko neodgovorna za resnejši in globlji odnos. Iz te izkušnje pa se je naučila, da ne želi tolerirati ljubosumnih moških. Soraya išče moškega, ki jo bo sprejel takšno, kot je, ji bil partner v ljubezni in poslu ter jo podpiral pri vsem, kar ji je pomembno. Privlačijo jo samozavestni in energični moški, glede videza pa daje prednost temnim, visokim in možatim fantom. V šov vstopa pripravljena spoznati partnerja, ki deli njen pogled na življenje, ne skriva pa, da je predvsem zelo radovedna in nestrpna, da odkrije, ali je sanjski moški njen tip.

TENA (23), Zagreb

Tena FOTO: VOYO

Tena živi na relaciji Zagreb–Berlin, letalstvo pa ji je bilo položeno v zibelko – njen dedek je bil pilot. Pravi, da jo je delo naučilo potrpežljivosti in da je danes mirno dekle, ki jo iz ravnovesja spravijo le redki – na primer moški, ki jo skušajo nadzorovati ali postavljajo ultimatume. Teni so pomembni ravnovesje, podpora in čustvena zrelost. Privlačijo jo visoki, samozavestni in duhoviti moški – tisti, ki so dovolj zreli, da se izogibajo čustvenim igricam. Ceni smisel za humor, odprto komunikacijo in podporo, še posebej pa jo privlačijo moški s karizmo in samozavestjo. Zase pravi, da je nežno romantično dekle, ki ima rada mir in samoto, ceni urejenost in zlahka pokaže čustva. Pripravljena je na novo zvezo, a pod svojimi pogoji.

VESELKA (35), Trebinje

Veselka FOTO: VOYO