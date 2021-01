Spoznajte tekmovalce 2. sezone šova Ugodno oddam sina

Nocoj ob 20.45 na POP TV prihaja druga sezona hrvaškega resničnostnega šova Ugodno oddam sina , v kateri bodo samski moški poskušali najti ljubezen, ki bo morala ugajati tudi bodoči tašči. Spoznajte štiri kandidate, željne ljubezni, in njihove mame.

Vsakemu kandidatu se bo predstavilo osem deklet, ki jih bo v naslednjih tednih pobližje spoznaval, z njimi gradil odnos in se zabaval, vse do trenutka, ko bo ostalo le eno vprašanje – naj izbranemu dekletu nadene prstan ali ne.

V prvi epizodi bomo spoznali prva dva kandidata, Josipa KotlarjainIvana Vukelića ter njuni mami, Suzano in Dubravko. Josip je študent Fakultete za šport, ki se v prostem času ukvarja z manekenstvom, Ivan pa je po poklicu igralec. Po zmenkih se bodo morali odločiti, katerih sedem deklet se bo z njimi podalo na ljubezensko pustolovščino in katero dekle bodo izločili.