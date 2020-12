Spoznajte tekmovalce novega šova Ugodno oddam sina

V ponedeljek, 4. januarja, na POP TV prihaja prva sezona hrvaškega resničnostnega šova Ugodno oddam sina, v kateri bodo samski moški poskušali najti ljubezen, ki bo morala ugajati tudi bodoči tašči. Spoznajte štiri kandidate, željne ljubezni, in njihove mame.

icon-expand Prvo sezono resničnostnega šova Ugodno oddam sina vodi Irina Čulinović. FOTO: POP TV

V zabavni resničnostni oddaji Ugodno oddam sina spremljamo štiri postavne kandidate, ki skušajo najti sorodno dušo, ki pa mora biti všeč tudi njihovi mami. Predstavljamo vam štiri očarljive, postavne, zaželene, a še vedno samske moške, ki se bodo podali na lov za popolno snaho. To so: Adnanin mama Merima Avdić z Reke, Elvis in mama Elanoris Vaupotićiz Splita, Igor in mama Marica Bjelošević iz Brdovca ter Marko in mama Ana Sandalić z otoka Rab.

icon-expand Adnan in mama Merima Avdić z Reke FOTO: POP TV

Za tridesetletnega Adnana mama Merma pravi: "Moj Adnan je prijeten fant, romantik, prehodil je pol sveta!" Adnan trenutno dela kot kuhar. A ker je prej delal kot ladjedelec, je bil pogosto zdoma in pravi, da ni mogel vzpostaviti trdne zveze. Od deklet pričakuje iskrenost in resnost, a videz mu ni tako zelo pomemben, če je dekle dobrega srca. Med blondinkami in temnolaskami Adnan izbere blondinke, na prvem zmenku pa bi dekle raje peljal na večerjo kot v kino. Zase pravi, da je bolj romantična oseba kot mačo.

icon-expand Elvis in mama Elanoris Vaupotić iz Splita FOTO: POP TV

Ljubiteljski fotograf in poklicni čarodej-animator za otroke, dvajsetletni Elvis, pri dekletu išče optimizem, razum, spontanost, odprtost in ustvarjalnost. Popoln trenutek s svojim bodočim dekletom pa je zanj romantični sončni zahod na peščeni plaži. "Moj sin je domiseln, ustvarjalen in živi v svojem svetu. Si njegov as v rokavu?" sporoča njegova mati Elanoris.

icon-expand Igor in mama Marica Bjelošević iz Brdovca FOTO: POP TV

Kandidat Igor Bjelošević je povedal, da so ga prijatelji in sorodniki okupirali z vprašanji, kdaj ga bodo videli pred oltarjem. V novi oddaji je tako našel pravo priložnost, da jim odgovori. Igor od deklet pričakuje, da bodo podobna njemu. "Po horoskopu sem dvojček, tako da imam v resnici dve plati. Po eni strani sem tradicionalen, po drugi strani pa sem malo nor in 'odštekan'. Idealno dekle bi moralo biti kot jaz. Kombinacija teh dveh lastnosti,"je dejal in dodal, da ga lahko dekle odbije, če večino časa preživi pred ogledalom. Tega namreč ne mara.

Ugodno oddam sina si boste prvič lahko ogledali že v ponedeljek, 4. januarja, ob 20.55, na sporedu pa bo od ponedeljka do petka ob 20.55 na POP TV. Zamujene epizode bodo na voljo na Oddajosi boste prvič lahko ogledali že v ponedeljek, 4. januarja, ob 20.55, na sporedu pa bo od ponedeljka do petka ob 20.55 na POP TV. Zamujene epizode bodo na voljo na VOYO

Igor rad telovadi in uživa v vožnji z motorjem, poleg tega pa je tudi veliki ljubitelj živali, saj večino svojega prostega časa preživi s svojima psoma. Razkril je tudi, kako bi preživljal čas s svojo izbranko: " Skupna večerja, gledanje televizije. Ob vikendih bi hodila ven, na izlete, sprehode in peljal bi jo na motorno dirko."Za popoln zmenek bi se Igor še posebej potrudil in pravi, da bi poskušal pripraviti nekaj izvirnega.

icon-expand Marko in mama Ana Sandalić z otoka Rab FOTO: POP TV

Vsaka mama ima eno željo – da odda svojega sina v zakon, je razkrila Ana Sandalić, mama osemindvajsetletnega Marka. Poleg tega, da je vsestranski Rabčan svetovalec za naftno industrijo in lastnik zelo priljubljenega kluba, oddaja pa tudi apartmaje, je tudi neodvisni politik in pogosto vodi organizacijo številnih prireditev na Rabu. Ne zanimajo ga površinski odnosi, ampak išče iskrena čustva. Zanj je pomembno, da očara dekleta, za prvi zmenek pa bi se potrudil, da bi dekle doživelo nekaj, česar še ni nikoli doslej.

"Nisem človek, ki čaka, da se stvari v življenju zgodijo. Nisem nekdo, ki sedi križem rok. Ko mi je nekdo všeč, mu to jasno sporočim. Kupim rože ali čokolado," je iskrenMarko in tudi priznava, da se nekatere romantične situacije niso iztekle ravno tako, kot je pričakoval: "Ena mi je enkrat uničila avto," je v smehu dejal in dodal, da je njegov glavni adut pri osvajanju dekleta šarm: "Šarm je vedno tu. Mogoče je to stara dunajska šola. To je genetika, pokojna babica je bila z Dunaja."