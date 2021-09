Spoznajte učitelje resnozabavne spletne učilnice 5ka

Na VOYO predstavljamo novo učno pomoč, ki smo jo poimenovali 5ka. Z resnozabavno spletno učilnico bodo osnovnošolci svoje znanje lažje, zabavneje in hitreje dopolnjevali in utrjevali. Kdo so učitelji, ki so poskrbeli, da je posnetih vseh 1100 videov in da je na voljo vseh 12 predmetov? Spoznajte jih!

Jaka Lipar, učitelj fizike "Sam sem v času epidemije in šole na daljavo snemal in montiral učne ure fizike in jih objavljal na svojem YouTube kanalu. Kolegica, ki prav tako v 5ki predava zgodovino, mi je ob kavi predlagala, naj preverim, kaj in kako bo potekalo snemanje, in se prijavim na avdicijo. Vse ostalo so bile zgolj formalnosti," je povedal Jaka in k uporabljanju 5ke povabil tudi starše in učence: "Vsa snov vseh predmetov, strnjena in zbrana na enem mestu. Odlična izvedba in produkcija, vsak posnetek si lahko ogledajo večkrat in s tem lažje razumejo določeno snov. Pregledno in hitro najdeš odgovor na zastavljeno vprašanje. Popoldne, zvečer ali ponoči, kadar se pač učiš in ti nekaj ne gre."

icon-expand Jaka Lipar, fizika FOTO: VOYO

Anita Mirjanić, zgodovina "Učence želim navdihovati, poučevanje ne pomeni nizanje podatkov in informacij ter definicij, ampak jih navdušiti za predmet in jim tako pomagati odkriti tisto nekaj, kar bodo radi počeli vse življenje," je povedala učiteljica zgodovine, ki dodaja, da je zanjo največja nagrada pri poučevanju, ko se je spomnijo nekdanji učenci, ki so dandanes že odrasli: "Tisti trenutek, ko te srečajo na ulici in ti pripovedujejo o lepih spominih." Pravi, da je nad idejo 5ke navdušena in da se je odločila sodelovati brez kakršnega koli oklevanja. In cilj njenega sodelovanja pri projektu? "Učencem približati bistvene poudarke učne snovi na zanimiv, slikovit način in z uporabo njim všečne tehnologije. Bodimo iskreni, danes so otrokom video vsebine, ki v nekaj minutah prikažejo bistvo, del njihovega vsakdanjika. 5ka je odlično orodje za učence, če želijo na jedrnat, zabaven, slikovit in tehnološko dovršen način spoznati ali obnoviti učno snov."

icon-expand Anita Mirjanić, zgodovina FOTO: VOYO

Nina Oblak, 1. do 3. razred Učiteljica prve triade Nina Oblak pravi, da se je v projekt 5ka vključila zaradi novih izzivov. Pove, da zelo rada nastopa in da obožuje poučevanje otrok. In prav to je 5ka, Ninina idealna priložnost, da združi svoji dve strasti. Staršem pa sporoča, naj si ogledajo 5ko in bodo videli, kako izjemna ideja je bila. Vabilo je strnila kar v rime: "Zabava in učenje, dobro je življenje. Stopi v šolo svojo, oglej si jo na VOYO." Svoj poklic obožuje tako zelo, da je o tem, kaj ji pomeni biti učitelj, napisala celo knjigo. Da lahko izobražuje prihodnje generacije, si šteje v veliko čast, in doda: "Včasih se učitelji niti ne zavedamo, koliko je v naših rokah."

icon-expand Nina Oblak, 1. do 3. razred FOTO: VOYO

Polona Nastran, angleščina, 4. in 5. razred Učiteljica angleščine je najbolj vesela, ko ji učenci priznajo, da je angleščina izjemno zanimiva in koristna ter da se je že večkrat pokazalo, da se učenje splača. "Razveselim se, ko mi učenci navdušeno pripovedujejo, kako jim je znanje prišlo prav na potovanju, pri branju knjig, sporazumevanju na spletu ali iz katerega koli drugega razloga." Izjemno je hvaležna za sodelovanje pri projektu 5ka, saj je zelo kreativna oseba, ki ima rada nove izzive, poleg tega pa je vesela, da lahko otrokom še na nek nov, drugačen način predstavi različne tematike in tako pomaga pri učenju. Pri eni od tematik, ki jih je posnela za 5ko, pa se ji je pred kamero pridružil še njen štirinožni prijatelj, kužek Bailey. Temu pa, po Poloninih besedah, zvezdništvo očitno ni usojeno, saj se je najprej zelo ustrašil, kasneje pa na mizi zaspal in se ni pustil motiti. "Tako sem jaz opisovala njegove dele telesa v angleščini, Bailey pa vmes veselo smrčal."

icon-expand Polona Nastran, angleščina, 4. in 5. razred FOTO: VOYO

Tina Fabijan, biologija Učiteljica biologije je nad 5ko navdušena, saj lahko otroci z njeno pomočjo dobijo dodatno razlago, če v času šolske ure morda česa niso razumeli. Pravi, da je odlično orodje za pomoč pri učenju, zato staršem sporoča: "Posnetki z razlago nudijo kratke in jasne razlage oz. povzetke snovi, ki jo morajo učenci znati. Zaradi združevanja različnih rekvizitov, animacij, fotografij in eksperimentov so pojmi razumljivo in enostavno predstavljeni." Najbolj je vesela, ko pri učencih vidi, da njeno razlago razumejo. "Največja nagrada poučevanja so zagotovo izrazi na obrazih otrok, ko z zanimanjem poslušajo razlago in seveda "aha efekt", ko težjo snov razložiš na enostaven način in jo učenci razumejo."

icon-expand Tina Fabijan, biologija FOTO: VOYO

Anja Frank, angleščina, 1. do 5. razred "Učiteljica sem, ker uživam biti istočasno tudi učenka. Menim, da lahko učitelji uspešno poučujemo in razumemo učenca šele takrat, ko smo tudi sami učenci in se lahko učimo od učencev, jih razumemo, vemo, kaj razumejo, kaj znajo, koliko zmorejo in kako se učinkovito in uspešno učijo. Vedno znova sem ponosna, da se lahko učim od otrok, tako šolskih kot tudi svojih, in da jih lahko poučujem. Tale vzajemnost, odnos dam-daj nas vse bogati," o svojem poklicu navdušeno govori Anja Frank in doda, da je karantena med epidemijo na znanje otrok vplivala zelo slabo, saj je kar naenkrat povzročila neenake možnosti pri učenju ter učence razdelila po socialnem statusu.

icon-expand Anja Frank, angleščina, 2. in 3. razred FOTO: VOYO

Pravi, da se rada poslužuje drugačnih prijemov učenja in da zgolj predavanje snovi velikokrat izgubi čar: "Želim poudariti, da je učenje najmlajših lahko drugačno od sedenja v klopeh in reševanja nalog v delovnih zvezkih in so pristopi poučevanja lahko dinamični, raznoliki. Tako poučuje že veliko učiteljev. Ko podajamo vsebine skozi pristope, ki so primerni starostni stopnji učenca, vzpodbudimo razmišljanje in omogočimo lažjo konzumacijo podane snovi ter lažjo memorizacijo, kar se vedno znova izkazuje za bolj učinkovito. To od učitelja sicer za priprave in izvedbo zahteva več časa, sledimo zastavljenim ciljem, dejavnosti do cilja oziroma pot pa si izbiramo sami, vsako uro kreiramo sami, a učenci snov zato tudi težje pozabijo in je znanje trajnejše." Karmen Lezić, matematika, 6. in 9. razred Izjemno je zadovoljna, ko ji učenci po končani uri rečejo ’A je že konec?’, takrat namreč ve, da so odnesli nekaj nove snovi in da so se med uro zabavali. Prav zato se je z veseljem pridružila 5ki, za katero pravi, da je odlično orodje za spodbujanje otrok k samostojnosti: "Pri tem projektu se mi zdi, da je odlično to, da bodo otroci lahko sami dostopali do razlag, ko bo to potrebno." Karmen si želi, da bi se 5ka "prijela" tako med starši kot med učenci: "Saj iskreno menim, da je res dobro zastavljeno, da se otroke spodbudi k prevzemanju odgovornosti za svoje znanje, saj bodo lahko sami dostopali do razlag snovi, kadar bodo to potrebovali."

icon-expand Karmen Ležić, matematika, 6. in 9. razred FOTO: VOYO

Janja Rostohar, slovenščina, 6. in 7. razred "Tudi sama sem v času pouka na daljavo posnela precej razlag za svoje učence. Posnetki so jim bili v pomoč, saj so jih lahko pogledali večkrat in jih vmes tudi poljubno ustavljali. Projekt 5ka me je takoj pritegnil, saj sem prepričana, da bo v pomoč učencem. V tem dolgem koronskem obdobju sem potrebovala nov izziv," pravi učiteljica slovenščine, ki svojim učencem z veseljem priskoči na pomoč. Prav zato se je odločila sodelovati pri 5ki, saj pravi, da je 5ka "odličen pripomoček za lažje razumevanje nove učne snovi, lahko pa služi tudi za ponavljanje in utrjevanje. Učitelj je tako rekoč z vami doma in ves čas na voljo."

icon-expand Janja Rostohar, slovenščina, 6. in 7. razred FOTO: VOYO

Janja pove, da s svojimi učenci rada postane prijateljica in jim kdaj zaupa tudi kaj o sebi. Najraje poslušajo njene spomine na šolo in to, česa ni marala, česa se je bala in kaj je njej povzročalo stres. Tako se bolj poistovetijo z njo, kar olajša sam učni proces. "Predvsem jim želim sporočiti, da ocene niso najpomembnejše v življenju, da je normalno, če kakšnega predmeta ne marajo ali jim je zahteven. Pomembno pa se je potruditi po svojih najboljših močeh in predvsem biti dober človek. Z njimi rada delim svoje šolske izkušnje. Najbolj se jim približam, ko jim povem, da tudi sama česa nisem marala, da sem tudi doživljala neuspeh, da poznam strah pred učitelji ..." Matija Purkat, 4. in 5. razred Matija se je priprav lotil zelo resno, saj je ponovno prebral učbenike 4. in 5. razreda ter se o učenju določenih tematik posvetoval s svojimi kolegi na šoli. Pravi, da si je dal s pripravami veliko dela, a da je bilo vredno. "Na snemanja sem se pripravljal s pisanjem scenarijev, na pisanje scenarijev pa sem se pripravljal s tem, da sem šel ponovno brat učbenike za 4. in 5. razred, učne načrte in se spuščal v razprave z nekaterimi nič hudega slutečimi učitelji. Priprava na snemanja pa je obsegala obvezno še nadlegovanje urednic, ki so morale prenašati moja vprašanja in prebirati dolge kače besedila, da so mi lahko odgovorile."

icon-expand Matija Purkat, 4. in 5. razred FOTO: VOYO

Za 5ko pravi, da mu je predstavljala velik izziv, saj je želel že znane tematike predstaviti na drugačen, bolj zabaven način. "Projekt zahteva, da izstopiš iz cone udobja," je povedal Matija in dodal, da upa, da bodo 5ko uporabljali tako starši kot tudi učenci, in pri tem skoval nekaj rim: "Mami, oči, bod'ta chill, ob 5ki se bomo učil, kako razmišljat, razumet, z nasmehom v šoli spet in spet. Ker znanje to je, kar imaš, kar sam zgradiš in drugim daš." Alen Lovrič, angleščina, 6. do 9. razred Učitelj angleščine je najbolj vesel, ko mu učenci rečejo, da je učenje tujega jezika dejansko zanimivo in zabavno. Alen pravi, da je že pred sodelovanjem pri 5ki sam snemal podobne videe, s katerimi je razlagal svojo snov, zato se mu je zdelo, da je to logična nadgradnja njegovega prejšnjega dela.

icon-expand Alen Lovrič, angleščina, 6. do 9. razred FOTO: VOYO

Njegov cilj pri sodelovanju pri 5ki je bil, da bi imeli vsi otroci dostop do kakovostnih razlag, ki so hkrati zabavne in poučne. In kako bi opisal 5ko? "Šola, ki jo lahko gledate kadar koli," na kratko povzame Alen in doda, da se je na snemanje pripravljal z obilico kave ter da se mu je jezik na snemanju velikokrat zapletel. Nermin Bajramović, matematika, 7. in 8. razred Učitelj matematike pravi, da je zanj biti učitelj imeti odgovornost, a mlade ljudi skozi matematiko in njeno organiziranost nauči te lepe vede, kot tudi pripravi na življenje, ki pa je velikokrat bolj neorganizirano in nepredvidljivo. In ker ima nasmejani Nermin rad izzive, se je odločil sodelovati pri 5ki in videti, kako težko ali lahko je pomembno snov posneti za kratek video. "Moji cilji so bili predvsem, da v videih izpostavim najbolj bistvene stvari pri matematiki v 7. in 8. razredu. Želim, da so posneti videi le odskočna deska za nadaljnje raziskovanje matematike." Pravi, da je imel največ dela ravno s tem, da je moral na hitro razložiti snov, ki jo med poukom sicer lahko razlaga tudi več dni. "Matematika je povsod okrog nas, le videti jo moramo. Tokrat jo v videih lahko res "vidite". Pustite se odpeljati v čudoviti svet raziskovanja števil in geometrijskih oblik."

icon-expand Nermin Bajramović, matematika, 7. in 8. razred FOTO: VOYO

Daša Sojer, naravoslovje Učiteljica naravoslovja pravi, da najbolj uživa v pestrem in dinamičnem delu, najraje pa je z učenci na terenu, ko raziskujejo šolsko okolico, ko se odpravijo na kakšno ekskurzijo. "Zelo rada v šolo prinesem tudi kakšno žival," še doda. Pravi, da se je z veseljem odločila za nov izziv in učno snov prikazala na drugačen način. Upa, da bo 5ka všeč tako učencem kot tudi staršem in da bodo to vzeli kot dodatno gradivo za pomoč pri učenju.

icon-expand Daša Sojer, naravoslovje FOTO: VOYO

Jernej Jakob, geografija, 6. in 7. razred Učitelj geografije pravi, da sta za ga za poklic navdušili dve osebi: "Za poklic sta me navdušila bratranec (prav tako učitelj geografije) in moj prvi učitelj geografije v osnovni šoli. Tudi jaz si želim, da bi kdaj kakšnega od mojih učencev navdušil nad tem čudovitim poklicem. Sicer mi biti učitelj pomeni: inovativnost, svobodo, znanje, empatijo…"

icon-expand Jernej Jakob, geografija, 6. in 7. razred FOTO: VOYO

Povedal je, da se je med karanteno izpilil v predavanju na daljavo, zato je z veseljem sprejel vabilo k projektu 5ka. "Pri šolanju na daljavo sem pridobil ogromno znanja v snemanju in montaži raznovrstnih posnetkov v katere sem vlagal ogromno truda. Pri projektu 5ka sem si želel narediti še korak naprej pri tovrstnem načinu podajanja znanja in si pridobiti še več znanja na tem področju. Sem pa tudi človek, ki si stalno postavlja neke nove izzive." Želi si, da bi bila 5ka v pomoč tako učencem kot tudi staršem: "Tovrsten način je vsekakor dobrodošel za utrjevanje in poglabljanje znanja učencev. Staršem, ki pogosto ne vedo kako lahko pomagajo otrokom, pa nudi dodatno orodje za pomoč." Jana Božič, slovenščina, 8. in 9. razred Biti učitelj Jani pomeni življenjsko poslanstvo, nekaj kar bi izbrala vsak dan, saj ji njeni učenci dajo veliko več kot da ona njim. Pravi, da uživa v svojem poklicu in nikoli ne reče, da gre v službo: "Vedno rečem, da grem v šolo." Pravi, da je izjemno vesela, da je bila povabljena k projektu 5ka in si predvsem želi, da bi svojo snov razložili na kratek, strokoven, zanimiv in predvsem zabaven način predstavila učno snov.

icon-expand Jana Božič, slovenščina, 8. in 9. razred FOTO: VOYO

Estera Popovič, geografija, 8. in 9. razred "Moji cilji pri 5ki so, da se nekaj novega naučim, nova izkušnja in pomoč otrokom, takrat ko bodo potrebovali malo motivacije za učenje. Upam, da pride prav. Vesela bom, če se projekt nadaljuje v obliki kvizov, morda poučne oddaje kako se lažje in bolje učiti itd. Zdi se mi, da manjka takšnih programov! Tako da vse pohvale!" je Estera, učiteljica geografije, pohvalila 5ko in dodala: "Dragi otroci, dragi starši! Če je danes dan, ko se je težko spraviti za zvezke ali nekaj prebrati, si oglejte kak filmček. Zagotovo vas bo motiviral za nadaljnje raziskovanje in učenje." Prizna, da so bile priprave zelo dolge, a da je na koncu izjemno uživala, saj je vedela, da dela dobro delo in da si bo marsikateri učenec lahko pomagal s temi videi: "Imela sem kar nekaj gradiva za pripraviti, v mojem nabito polnem urniku, sem našla tisto nekaj časa kar mi je ostalo… Nisem vedela kaj pričakovati, na polovici pa sem pričela zelo uživati. Na spletu sem iskala nove informacije, zanimivosti, ki bi bile dobre za kratke filmčke. Upam, da bom lahko še kdaj delala kaj podobnega! Krasno je!"

icon-expand Estera Popovič, geografija, 8. in 9. razred FOTO: VOYO

Katja Polanc, kemija Učiteljica Katja si želi, da bi kemijo učencem predstavila kot zanimivo in zabavno, zato se je odločila, da sprejme izziv in sodeluje pri projektu 5ka: "Verjamem, da bo 5ka učencem v veliko pomoč pri učenju in utrjevanju znanja in razbremenitev staršev."

icon-expand Katja Polanc, kemija FOTO: VOYO