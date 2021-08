Spoznajte Veliki koralni greben skozi pripovedovanje Russella Crowa

Štiridelna serija v ospredje postavlja lepote in raziskuje različne kotičke in globine koralnega grebena, pri čemer se osredotoča na živali in rastline v njihovem naravnem okolju ter na rastoč ekosistem kot takšen. Veliki koralni greben je živeč, dihajoč organizem, ki podpira najbolj bogat in zapleten ekosistem na planetu. Skupaj s pripovedovalcem zgodbe, oskarjevcem Russellom Crowom , raziskujemo otok Koala ter vzamemo pod drobnogled plamenke, krokodile in še marsikaj.

Strokovnjaki, ki so preučevali Veliki koralni greben med letoma 1995 in 2017, so ugotovili, da so vse vrste koral utrpele več kot polovični upad, najbolj prizadete pa so razvejane in mizaste korale, ki so dom mnogih vrst rib in drugih živali. Težava je tudi beljenje koral, kar pa po mnenju strokovnjakov povzročajo ekstremno visoke temperature in onesnaževanje okolja. Strokovnjaki že leta opozarjajo, da lahko Veliki koralni greben že čez nekaj desetletij popolnoma odmre.