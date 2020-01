Spregledani filmi in vloge na letošnjih oskarjih

Pozabili so tudi na Marielle Heller za A Beautiful Day in the Neighborhood, film o televizijski ikoni Fredu Rogersu, prav tako se niso spomnili na film Slovo režiserke Lulu Wang , ki je ostal povsem brez nominacij, čeprav se je slutilo, da morda dobi nominacijo za najboljši film ali vsaj v tujejezični kategoriji.

Da so letos pri nominacijah za najboljšo režijo spet povsem spregledali ženske, je nesporno dejstvo, saj so nekateri prepričani, da bi morala biti zraven Tarantina, Phillipsa in Scorseseja tudi režiserka filmaČas deklištva (Little Women), Greta Gerwig , katere drama je sicer nominirana za najboljši film.

Med igralkami so "padle skozi" Lupita Nyong'o (Mi), številni so hvalili igro Jennifer Lopez v striptizdrami Prevarantke na Wall Streetu, a je ostala brez nominacije, čeprav je bila nominirana za zlati globus. Za igralsko kategorijo so številni kritiki prepričani, da je bil oropan nominacije tudi Robert De Niro, da bi lahko prejel oskarja za glavno vlogo za film Irec in bi tako oskarjema za filmaPobesneli bikinBoter 2morda pridal še tretjega. A ga niso nominirali.

Kritike so padale tudi na račun, da niso bili nominirani Eddie Murphy (Dolemite Is My Name), Jamie Foxx za stransko vlogo v filmu Just Mercy in Adam Sandler (Uncut Gems). Slednji film so povsem spregledali, čeprav so ga začeli vrteti šele okoli božiča in je eden najbolje ocenjenih neodvisnih filmov lanskega leta.

Res pa je tudi, da so povsem spregledali že omenjeni film Slovo, Honey Boy s Shio LeBeoufom, ki je scenarij napisal po lastni zgodbi, The Last Black Man in San Francisco, Diane, Prevarantke na Wall Streetu, Waves, Booksmart,srhljivkoSolsticij, Clemency, Njen vonj (Her Smell) z Elizabeth Moss,Kralja plaže z odbitim Matthewom McConaugheyjem in, zanimivo, tudi film Ledeno kraljestvo 2, ki ga ni med nominacijami za najboljši animirani film.

Kot smo že pisali, bo letošnja 92. podelitev oskarjev vnovič brez voditelja, pozlačene kipce pa bodo podelili 9. februarja v Los Angelesu.