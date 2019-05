Queeni trdijo, da s filmom Bohemian Rhapsody niso zaslužili nič

Četudi je film Bohemian Rhapsody v kinoblagajne po svetu prinesel skoraj milijardo evrov dobička, pa kitarist Brian May trdi, da člani zasedbe z njim niso zaslužili še nič.

"Veliko ljubezni smo vložili v ta projekt, ki se je vlekel dvanajst let. Mislili smo, da bo film dober in tako smo se tudi počutili, nismo pa mislili, da bo tako uspešen. To je neverjetno in to po celem svetu. Je pravzaprav film za milijardo dolarjev. Moral sem se smejati prejšnji dan, ker je v časopisih pisalo, kako bogatimo na račun tega filma. Če bi le vedeli. Računovodja nam je povedal, da še vedno od njega nismo zaslužili niti penija. Kako uspešen mora biti film, preden z njim zaslužite denar? Ljudje si ne predstavljajo, koliko ljudi bo dobilo svoj košček pogače," je May povedal Zoe Ball v intervjuju za BBC Radio 2.