Svetli način
Film/TV

Springsteen: Reši me od nikoder kot surov jok pevčeve duše

Ljubljana, 27. 10. 2025 07.00

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
Klavdija Zver
Komentarji
0

V slovenske kinematografe je prispel dolgo pričakovani biografski film Springsteen: Reši me od nikoder. Pod režisersko taktirko Scotta Cooperja in z dobro izbrano igralsko zasedbo prikazuje delček pevčevega življenja iz časa, ko je nastajal njegov šesti album Nebraska, izdan leta 1982. V glavni vlogi je nastopil zvezdnik serije The Bear Jeremy Allen White, ki je s svojo interpretacijo prepričal tudi samega Bossa.

Scenarij filma je nastal po istoimenski knjižni predlogi Warrena Zanesa, Springsteen pa je še pred samo premiero povedal, da gre v resnici za anti-biografijo. "To ni zares biografija, saj iz mojega življenja iztrga približno dve leti, ko sem jih imel 31 in 32, in prikaže čas, ko sem ustvarjal to dotično ploščo. Takrat sem preživljal res težko obdobje. Zdaj sem star in mi je vseeno, kaj počnem," je v enem od intervjujev povedal pevec, ki je večkrat javno pohvalil Allena Whita za njegov pristop k filmu in upodobitev.

Jeremy Allen White kot Bruce Springsteen.
Jeremy Allen White kot Bruce Springsteen. FOTO: Profimedia

Zagotovo ni zanemarljivo, da je 34-letni igralec sam odpel večino pesmi, ki se pojavijo v filmu, vključno z uvodnim prizorom, kjer na odru izvaja uspešnico Born in the USA. Da bi bila njegova izkušnja bolj avtentična, se je učil igrati kitaro kar na Springsteenovo ikonično belo kitaro, ki naj bi mu jo ta pred snemanjem podaril.

Jeremy Allen White in Jeremy Strong v filmu Spreengsten: Reši me od nikoder.
Jeremy Allen White in Jeremy Strong v filmu Spreengsten: Reši me od nikoder. FOTO: Profimedia

Ob Whiteu se v filmu pojavita še dva igralca, ki sta v zadnjih letih navduševala v nagrajenih serijah, in sicer Jeremy Strong in Stephen Graham. Strong, ki so si ga gledalci zapomnili v vlogi Kendalla Roya v seriji Nasledstvo, je odlično zaigral pevčevega dolgoletnega menedžerja in producenta Jona Landaua. Graham, ki je v vlogi očeta nastopil v seriji Adolescenca, pa tudi tokrat ne razočara kot Douglas Springsteen, pogosto odsoten in nasilen oče, ki ima v pevčevem življenju pomembno vlogo.

Nebraska in boj z duševnimi težavami

Ustvarjalci so še pred samim izidom filma Springsteen: Reši me od nikoder obljubljali, da bo ta tudi pevčevim najbolj zvestim oboževalcem ponudil vpogled v življenje 76-letnega zvezdnika in jim razkril podrobnosti, ki jih še niso poznali. Morda so s to obljubo nekoliko razočarali tiste, ki so si pred ogledom prebrali avtobiografijo, vsem ostalim pa razgrnili tančico v zasebnost enega največjih rock zvezdnikov zadnjega obdobja.

Stephen Graham znova v vlogi očeta. Tokrat je zaigral Douglasa Springsteena.
Stephen Graham znova v vlogi očeta. Tokrat je zaigral Douglasa Springsteena. FOTO: Profimedia

Film ni le prikaz ustvarjanja Nebraske in obdobja, ko je nastala Springsteenova največja uspešnica, ki je na koncu ni vključil na šesti album. Je čas, ko se je glasbenik srečal s slavo, iskal pomen uspeha, se prvič soočil z bojem z depresijo in poiskal strokovno pomoč. Ustvarjalci skozi celotno zgodbo subtilno prikažejo pevčev notranji boj, predvsem v dialogih menedžerja z ženo pa se dotaknejo tematike samomora, za katerega je Springsteen v avtobiografiji priznal, da je občasno v njem videl rešitev.

Bruce Springsteen in Jeremy Allen White na eni od premier filma.
Bruce Springsteen in Jeremy Allen White na eni od premier filma. FOTO: Profimedia

V ospredju je tudi pevčev odnos s starši, ki je bil vedno zapleten. Oče, ki so mu v poznejših letih postavili diagnozo bipolarne motnje, je bil vedno oseba, katerega priznanja si je želel, a z njim ni našel skupnega jezika. Pogosto odsoten in predvsem verbalno nasilen Douglas je v Bruceu vzbudil kompleks, da za nikogar ni dovolj dober in si ne zasluži ljubezni. Zaščitniška mati pa je na koncu vedno izbrala moža in se, čeprav sta bila s sestro šele na pragu 20. let, z njim iz New Jerseyja preselila v Kalifornijo ter otroka pustila za seboj. Razpet med spomini na otroštvo in preteklost, Bruce išče pot naprej in v prihodnost, njegov notranji boj, ki ga na platno prenese White, pa v gledalcu vzbudi občutek, da zdaj ikono bolje pozna.

Preberi še Film o Springsteenu sta si ogledala tudi Urška Klakočar Zupančič in Bor Zuljan

Bo film doživel nadaljevanje?

Čeprav je film komajda prišel v kina, pa naj bi rocker že načrtoval nadaljevanje. Kot je pred dnevi na enem od filmskih festivalov povedal režiser, je The Boss zelo navdušen nad idejo, da bi posneli nov film. "Če lahko posnamejo štiri filme o Beatlih, potem najverjetneje lahko ustvarimo tudi nekaj filmov o Bruceu Springsteenu. Njegovo življenje sestavlja toliko poglavij, ki so primerna za filmsko upodobitev. O tem sva se z Bruceem že pogovarjala. Mislim, da mu je naš film zares všeč in je užival v celotni izkušnji," je povedal Cooper.

springsteen: reši me od nikoder film bruce springsteen biografija pevec
Naslednji članek

Na Festivalu slovenskega filma slavil Kaj ti je deklica Urške Djukić

Naslednji članek

Umrla June Lockhart, zvezdnica serije Lassie

