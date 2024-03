Srajca iz filma Prevzetnost in pristranost na dražbi prodana za visoko ceno

Avkcijska hiša Kerry Taylor Auctions je na dražbi filmskih in televizijskih kostumov prodala tudi belo laneno srajco, ki jo je v kultni televizijski seriji Prevzetnost in pristranost iz leta 1995 nosil igralec Colin Firth , ki je stopil v čevlje lika gospoda Darcyja.

Colin Firth in Jennifer Ehle v filmu Prevzetnost in pristranost.

Na dražbi sta bila prodana tudi kostuma Madonne iz filma Evita in Johnnyja Deppa iz filma Brezglavi jezdec. Madonnina Diorjeva toaleta je bila prodana za 46,8 tisoč evrov, Deppov kostum pa za 28 tisočakov. Del dražbe so bila tudi oblačila, ki jih je Depp nosil v filmih Strup za ženske in V iskanju dežele Nije.

Izkupiček od dražbe bo namenjen fundaciji Bright Foundation, dobrodelni organizaciji za umetnostno izobraževanje, ki jo je ustanovil z oskarjem nagrajeni kostumograf John Bright. "Moje življenjsko delo je bilo predano kostumografiji za film, televizijo in gledališče in počutim se neverjetno srečnega, da sem lahko nadaljeval to pot," je dejal Bright. "Trdno sem prepričan, da lahko umetnost in ustvarjalnost oblikujeta srečnejše in bolj zdrave otroke ter mladim omogočita, da izkoristijo svoj polni potencial."