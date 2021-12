Srbska igralka Mirka Vasiljević se po rojstvu četrtega otroka vrača na delo

"Veselim se že, da se po porodniški odsotnosti vračam na delo. Zase lahko rečem, da sem od majhnega deloholik, ker sem od nekdaj imela takšen stil življenja. Pri trinajstih letih sem začela delati kot igralka (Mi nismo angeli 2 in serija Ljubav, navika, panika). Takrat sem se naučila, da živim z veliko obveznostmi. Tega sem se že takrat naučila, saj sem imela tako šolo kot tudi snemanje. Tudi zdaj se z veliko družino trudim, da bi imela tudi službo, ker je to nekaj, kar me izpopolnjuje in osrečuje. Delo me osrečuje in če sem srečna, sem boljša za svoje bližnje," je za 24ur.com povedala srbska igralka Mirka Vasiljević in dodala, da je izjemno hvaležna, da lahko opravlja poklic, ki ga obožuje in ki jo razveseljuje.