Srbska pevka Milica Pavlović o seriji Pevka: Vedela sem, da izziv ne bo lahek

Ena bolj priljubljenih srbskih glasbenic Milica Pavlović je v seriji Pevka zaigrala glavno vlogo, upodobila je glasbenico Ivano Lazić. To je bil njen prvi pravi igralski izziv, za katerega je vedela, da ne bo najlažji, a se ga je vseeno zelo veselila.

icon-expand Pevka FOTO: Filmstar

"Vse, kar je moj lik doživel, je točno to, čemur sem se sama v velikem loku izogibala. Ne morem pa reči, da teh situacij nisem videla v svetu zabave." Tako je srbska pevka Milica Pavlović potegnila vzporednice med svojim življenjem in življenjem svojega lika Ivane Lazić, ki jo je upodobila v seriji Pevka, ki je na voljo tudi na VOYO.

"Nikoli nisem razmišljala, da bi se ukvarjala z igro. Pred vlogo v seriji Pevka, sem imela kar nekaj ponudb, a sem jih redno zavračala. Klic Predraga Antonijevića in Nataše Drakulić me je presenetil, zato sem se z veseljem udeležila avdicije. Niti predstavljala si nisem, da so si želeli, da bi igrala glavno vlogo. Ko so mi to povedali, sem bila zelo presenečena," je povedala uspešna glasbenica: "Priznam, da so njihova pričakovanja in zaupanje, da lahko upodobim lik Ivane Lazić, ustvarili dodaten pritisk, da moram v vlogo vnesti svoj maksimum in da moram upravičiti njihova pričakovanja."

icon-expand Pevka FOTO: VOYO

Milica je v intervjuju za Večernje novosti povedala, da je bila ekipa, s katero je sodelovala, neverjetna in da se je od njih naučila marsičesa. Pri igri sta ji predvsem pomagala Miloš Timotijević (ki ga poznamo tudi iz Bese, Močvirja, Družina in Južni veter) in Branka Pujić. "Ekipa, s katero sem sodelovala, se je resnično potrudila, da sem se na snemanju počutila dobro. Bili so mi v veliko oporo. V vsakem trenutku so mi bili pripravljeni pomagati, mi predlagali, kako naj se lotim igre in kako določeno sceno izboljšati. Še posebej sem navdušena nad Branko, nad njenim pristopom in dobronamernostjo, ki sem jo začutila na snemanju."

Milica prizna, da je pred začetkom predvajanja serije čutila velik pritisk tudi od občinstva, saj ni vedela, kako jo bodo sprejeli kot igralko. "Vedela sem, da je vloga, ki sem jo sprejela, dvorezni meč. Pričakovala sem, da bo del gledalcev zadovoljnih, drugi del pa mi bo zameril vsako malenkost. In točno tako je tudi bilo! A meni je najbolj pomembno, da sem dala v to vlogo celo sebe in da so ljudje, ki so si me v seriji želeli, z menoj zadovoljni. Prvič v življenju sem v takšni vlogi stala pred kamero in vsi smo se zavedali, da ne bo lahko."