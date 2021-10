Srbska serija Klan podira podobo zločincev

Ljubitelje kriminalnih serij na VOYU čaka uspešna srbska serija Klan, ki bo razkrila povsem novo plat zločincev, ki navadno veljajo za močne in nepremagljive. "Cilj jih (zločince, op. a.) je prikazati v trenutkih, ko so nemočni in negotovi, ter da so pogoji za uspeh v tem svetu predrznost in priložnosti, kot so stiki s policijo, varnostniki in političnim vrhom."