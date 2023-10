Srbska serija Kljun, nagrajena v Cannesu, zdaj tudi na VOYO

Serija je leta 2021 navdušila v Cannesu, kjer je prejela prestižno nagrado občinstva. Ekipa, ki je ustvarila serijo, z režiserko Jeleno Gavranić na čelu ob vstopu na festival niti ni upala pomisliti, da bi lahko osvojila prestižno nagrado. Pred začetkom festivala je povedala: "To je velika novica, to ni festival v Cannesu, to je serija Cannes, vzporedni festival. Gre za festival, ki želi za serije postati to, kar je Cannes za filme. Gre za precej mlad festival. Tekmujemo z devetimi drugimi serijami. Če pogledamo napovednike, mislimo, da nimamo nobenih možnosti za nagrado, vendar smo veseli, da smo sploh tam. Tu so Izrael, Skandinavija, države, ki delajo najboljše serije," je takrat povedala režiserka, ki se je o napovedih, kdo bi lahko zmagal, očitno zmotila. Po osvojeni nagradi pa je povedala: "Nagrade res nismo pričakovali, kar je bilo razvidno iz našega odziva, ko so prebrali ime naše serije. Dobesedno mislim, da smo potrebovali pet sekund, da smo prišli k sebi in stopili na oder. Potem je bila vse improvizacija in Matija (Dragojević, scenarist serije, op. A.) je imel na odru zelo smešen stand-up nastop, midve z Ljubico (Luković, igralka, op. A.) pa sva se tresli in smejali zadaj, saj je bilo povsem spontano," je povedala Gavrilovićeva takoj po osvojeni nagradi.