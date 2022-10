Srbska serija z večnim vprašanjem: zvestoba ali pravica?

Zgodba serije

Zgodba spremlja mladega ambicioznega odvetnika Miloša Ivanovića, ki je med študijem prava zašel v težave in zaradi tega s težavo prišel do licence za opravljanje odvetniške dejavnosti. Zaradi "črne pike" v biografiji je Miloš leta živel na družbenem robu. Toda znani beograjski odvetnik Tomislav Grubor se odloči, da mu bo dal priložnost in mu odprl vrata svoje odvetniške pisarne. Na sodišču Grubor zastopa zloglasnega mafijca Žarka Čečerina in Miloš postane njegov zagovornik. Ko mu blokirajo račune, se Čečerin odloči nadaljevati s poslovanjem prek kriptovalut. Miloš se nenadoma znajde v kočljivi situaciji, v kateri bo moral izbrati med zvestobo in pravico.