Srbski politik nad domače igralce: Če vam režim ni všeč, se odselite

Potem ko sta se v Srbiji zgodila dva strelska pohoda, se je država zbudila in ljudje so zavzeli ulice. Že več dni potekajo množični shodi pod imenom 'Srbija proti nasilju' in prav na teh shodih je tudi kar nekaj znanih obrazov, med drugim kar zajetno številno priznanih srbskih igralcev. Ti so tudi na svojih družbenih omrežjih ljudi pozvali, naj se jim pridružijo na ulicah, a njihovi pozivi očitno niso bili vsem po godu. Z izjavo, da če jim režim, ki vlada v državi, ni všeč, se je oglasil predsednik izvršnega odbora Srbske napredne stranke Darko Glišić . Igralci niso ostali tiho in mu na provokativno izjavo odgovorili tako prek gostovanj v pogovornih oddajah kot tudi prek družbenih omrežij.

Glišić je v pogovorni oddaji za televizijo Happy povedal, da se čudi igralcem, ki protestirajo na ulicah Beograda. "Nekatere poznam tudi osebno, bili so zadolženi in v času prejšnje vlade so služili 'na žlico' (životarili, op. a.). A v času vlade, ki jo imenujejo tudi 'diktatura', snemajo po šest ali sedem serij na mesec. In ne marate Vučića (Aleksandar Vučić, predsednik Srbije, op. a.), ni vam všeč 119-krat večje vlaganje, ni vam všeč država, ni vam všeč ta režim? Torej nehajte igrati, pojdite drugam in igrajte tam!" Kot je povedal, ga moti, da igralci na protestih hodijo ob boku igralcev, v čigar časih se je v igro vlagalo 119-krat manj kot danes.

Njegove besede so zbodle kar nekaj priznanih srbskih igralcev, oglasila pa se je tudi Igralska organizacija Srbije . Na svojih družbenih omrežjih so objavili rdeč napis na črni podlagi, ki pravi: "Stop nasilju nad igralci. Tudi mi imamo pravico do lastnega mnenja." Zapis je na svojem Instagramu delil tudi 32-letni igralec Milan Marić , ki ga poznamo po vlogah v serijah, kot so Besa, Obveščevalec, Jutro bo spremenilo vse, in po biografskem filmu Toma.

Milan Marić, Dragan Bjelogrlić in Nikola Kojo so povedali svoje.

Na Glišićeve besede je odgovoril tudi Nikola Kojo (na VOYO ga lahko spremljamo v seriji Črna poroka in Nenavadne ljubezni ). "Lepi, kaj pa če bi ti spremenil narodnost? Niso igralci edini, ki ti gredo na živce in živijo od denarja, ki si ga ti ustvaril. Kaj? Morda bi to bilo zate zdravilno, odrešilno ..." je zapisal igralec na svojem Twitterju .

"Spet nas želite izseliti iz države? Zaj***** ste se. Ostali bomo! Ker je ta država tudi malo naša," je na Instagram zgodbi (objava, ki izgine v 24 urah, op. a.) zapisal legendarni igralec in režiser Dragan Bjelogrlić . Po Glišićevi izjavi je Bjelogrlić pozval tudi srbski Telekom , da se oglasi in pove svoje mnenje, saj je podjetje Telekom Srbija podjetje, ki omogoča veliko večino produkcije serij, ki so najbolj predvajane in priljubljene. Javno se je vprašal, ali angažiranje v projektih, ki jih financira Telekom, ki je državno podjetje, pomeni, da angažirani igralci nimajo pravice do javnega izražanja svojega mnenja. "Če je tako, ne bom več igral v seriji Tajkun, edini Telekomovi seriji, v kateri sodelujem. Predlagam, da je novi 'tajkun' Bule Goncić ali Rastko Janković. Onadva verjetno zadovoljujeta omenjene kriterije (javno ne izražata svojega mnenja)."

"Nimam rezervne države in pri svojih letih ne vem, kam bi šel. Tej vladi ni pomembna kultura, ampak, kdo je za katero stranko. Izganjanje akterjev, ki ne marajo režima, diši po fašizmu," je dejal 77-letni igralec Petar Božović , ki je predstavnikom države predlagal, da profesionalne igralce v serijah in filmih zamenjajo z ljudmi, ki imajo 'fakulteto', kot so Zadruga, Parovi in drugi srbski resničnostni šovi. "Angažirajte jih, naj oni postanejo igralci," je dodal in povedal, da se Glišić morda ne zaveda, kakšen učinek bo njegova izjava imela na igralce ter na vse ljudi, ki so politično neopredeljeni: "Njegova izjava bo povzročila velik upor tako med akterji kot politično neopredeljenimi ljudmi. Sčasoma igralec na nek način postane del vsake družine, zato jim bo naš izgon povzročil veliko politično škodo. Vsak Darko dela nekaj narobe, naš Darko (Glišić, op. a.) pa je ob tem še zloben."

'Ne ve nič o kulturi, niti o nas igralcih niti o narodu'

Igralka Dušanka Stojanović Glid, prvakinja Drame Narodnega gledališča, je v pogovorni oddaji za televizijo N1 Srbija dala jasno vedeti, kaj meni o izjavi, ki je vzburila igralce. Pravi, da je izjava izvršnega predsednika Srbske napredne stranke "ne gane". "Ti gospodje ne vedo čisto nič o nas, nič ne vedo o kulturi in nič ne vedo o tem narodu. Temu narodu ne želijo nič dobrega," je povedala Stojanović Glidova. Dodala je, da je igralstvo njeno preživetje, njeno poslanstvo in da se je za to šolala ter da so igralci, ki jih pozna in z njimi dela, dobri, pošteni in svoje delo opravljajo po najboljših močeh.

"Gospod Glišić ne ve ničesar, ne o jeziku, ne kulturi, ne o nas," je dejala. Povedala je, da ni članica nikakršne politične stranke, da pa je članica Igralske organizacije Srbije. "Člani te organizacije imajo entuziazem in znanje, šokirani so, da se ukvarjajo s tem delom, niso nikakršni koristoljubni člani družbe, ki bi dobili ugodnosti in stanovanja ter denar za snemanje filmov, za poveličevanje oblasti," je dejala.