Srbsko igralko napadli na parkirišču v Beogradu

Do incidenta med priljubljeno srbsko igralko Slobodo Mićalković in neznano 47-letno žensko je prišlo v ponedeljek zvečer na Karađorđevem trgu v Zemunu, poročajo srbski mediji. Še vedno pa ni povsem jasno, kaj se je med njima pravzaprav zgodilo, saj se njuni zgodbi zelo razlikujeta. Skupno jima je le eno: obe sta žrtvi in nobena ni kriva – krivdo namreč prelagata ena na drugo.

47-letnica, ki je srbski mediji niso imenovali, je po incidentu policiji preko telefona podala izjavo o fizičnem obračunu z zvezdnico. V izjavi je navedla, da jo je med prečkanjem parkirišča na trgu sredi Zemuna Sloboda najprej udarila s sprednjim delom avtomobila in ji pri tem poškodovala desno koleno. Nato naj bi sledil verbalni obračun med ženskama, kmalu zatem pa je prišlo tudi do fizičnega kontakta. Igralka je to zanikala in policiji povedala drugačno zgodbo. V tej naj bi med prepirom 47-letnica igralko poskušala nasilno izvleči iz avtomobila, pri čemer jo je vlekla za lase in jo poškodovala. Zvezdnico so odpeljali na urgenco, kjer naj bi jo čakalo kar nekaj preiskav. Kot so še neuradno sporočili srbski mediji, pa naj bi imela 47-letna ženska ob prihodu na policijsko postajo v krvi 0,66 promila alkohola.