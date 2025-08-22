Svetli način
Film/TV

Srce Sarajeva slovenski manjšinski koprodukciji

Sarajevo, 22. 08. 2025 21.39 | Posodobljeno pred 14 minutami

Slovenska manjšinska koprodukcija Veter, govori z mano je bila razglašena za najboljši film 31. Sarajevskega filmskega festivala. S slovensko noto je bila obarvana tudi nagrada za najboljšo igralko, ki so si jo razdelile igralke filma Fantasy slovenske režiserke Kukle, Alina Juhart, Sarah Al Saleh, Mina Milovanović in Mia Skrbinac.

Na letošnjem 31. Sarajevskem filmskem festivalu je bila za najboljši film izbrana slovenska manjšinska koprodukcija Veter, govori z mano srbskega režiserja Stefana Đorđevića.

S podelitvijo nagrad se je zaključil 31. Sarajevski filmski festival.
S podelitvijo nagrad se je zaključil 31. Sarajevski filmski festival. FOTO: Profimedia

V tekmovalnem programu celovečernih igranih filmov je bil med devetimi filmi tudi Fantasy slovenske režiserke Kukle. Štiri igralke iz tega filma, Alina Juhart, Sarah Al Saleh, Mina Milovanović in Mia Skrbinac, so si razdelile festivalsko nagrado za najboljšo igralko.

Ekipa filma Fantasy.
Ekipa filma Fantasy. FOTO: Profimedia

Srce Sarajeva za najboljšo režijo je prejela srbsko-romunska režiserka Ivana Mladenović za film Sorella di Clausura. Nagrado za najboljšega igralca je prejel Andrija Kuzmanović za vlogo v filmu Yugo Florida.

V tekmi za festivalske nagrade je bila v tekmovalnem programu celovečernih igranih filmov še ena slovenska manjšinska koprodukcija, in sicer Bog ne bo pomagal hrvaške režiserke Hane Jušić.

Ekipa filma Bog ne bo pomagal.
Ekipa filma Bog ne bo pomagal. FOTO: Profimedia
