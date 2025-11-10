Srečen dan mrtvih, črna komedija z resno tematiko

Produkcija Squareme, ustvarjalci priljubljenih serij Truplo in Hiša Ljubezni (režiser Luka Štigl , ter producenta Sanja Raičević in Sebastjan Oblak ) so se tokrat podali v filmske vode in nastal je Srečen dan mrtvih . Film, ki je na površju kriminalna črna komedija, v sebi pa skriva tudi bolj resne teme, je premiero doživel na letošnjem Festivalu slovenskega filma.

Luka Štigl je povedel: "V prvi vrsti smo želeli narediti film, ki bi ga ljudje z veseljem gledali. Če pa se zraven še kaj naučijo, je to samo velik plus. Zato film tudi ni dokumentarec. Težke teme kot je rak smo se raje lotili skozi črno komedijo. Nismo želeli utrujati."

Režiser filma Luka Štigl, ki je leta 2013 tudi sam preživel bitko z rakom, ni želel, da ga ta izkušnja definira, zato se je 10 let otepal ideje, da bi posnel film o svoji zgodbi. Morda tudi iz vraževerja. A v vseh teh letih se ja nabralo ogromno vprašanj, saj kljub temu, da ljudje ne govorijo radi o tej temi, se plošča hitro obrne, ko ugotovijo, da si o njej pripravljen odkrito govoriti. Takrat se pojavijo vprašanja kot "Kako si pa to zatipal?" Vprašanja, ki jih imajo vsi, a jih je prepogosto strah ali sram vprašati. Zato se je odločil napisati scenarij, ki odgovori na mnoga od teh vprašanj.

Sanja Raičević pa je dodala: "Veseli nas, da so se gledalci tako dobro in številčno odzvali. Navsezadnje gre za res nišno temo, ki pa je že prvi vikend pritegnila več kot 10.000 ljudi. Številka se sicer ne more primerjati npr. s Hišo Ljubezni, ki beleži že več kot 1.100.000 ogledov, a film pravzaprav ni imel marketinga."

Sebastjan Oblak pa meni: "Kar je za kratki film zares normalno. Ves denar vložiš v produkcijo, da bi bil film čim boljši. Gre za naše prvo sodelovanje s SFC, to je prvi projekt, ki smo ga prijavili na razpis in na naše veliko zadovoljstvo je bil potrjen. Potem pa smo morali to zaupanje upravičiti. Čeprav smo v oglaševanju in komercialni produkciji že zelo uveljavljeni, so tukaj pravila drugačna."

"Vsekakor smo bili zadovoljni, ampak tudi malo presenečeni, saj je film precej drugačen od tistih, ki ponavadi dobijo financiranje. Navsezadnje gre za žanrski film in po vrhu še za črno komedijo. Želeli smo biti zvesti svojemu karakterju in očitno je ta iskrenost komisijo prepričala," je še povedal Luka.

"Za marketing pa so poskrbeli gledalci, ki film po ogledu z veseljem delijo z drugimi. To pa je tudi najlepši in najbolj iskren način promocije, saj potrjuje naš trud, da ustvarjamo avtentične vsebine, ki jih ljudje z veseljem gledajo in to nam daje zagon za naprej," pa je zaključila Sanja.