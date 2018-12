Stallone se poslavlja od Rockyja

"To je najbrž moj zadnji rodeo, saj se je zgodilo nekaj takega, kar nikoli nisem pričakoval. Mislil sem, da je Rocky končan leta 2006 (s filmom, Rocky Balboa op. p.), s čimer sem bil zelo zadovoljen," je v posnetku, ki je tudi na Instagramu, povedal 72-letni igralec Sylvester Stallone.

Nato pa se je obrnil k igralcu Michaelu B. Jordanu, ki je zaigral v filmih Creed in Creed II. "Potem pa se je predstavil tale mladi mož in vse se je spremenilo. Nadaljevalo se je s posegom v nove generacije, nove težave in dogodivščine. In ne bi mogel biti bolj srečen, saj je bila moja zgodba povedana, a je tam nov svet, ki se bo odprl novim občinstvom, s to generacijo. Zdaj moraš ti nositi plašč," je povedal mlajšemu kolegu.

Očitno se legendarni Sly tako poslavlja od filmov, s katerimi je zaslovel, saj je Rocky njegov najbolj slavni lik, poleg vietnamskega veterana Johna Ramba. Oba filmaCreedsta sicer doživela uspeh pri gledalcih in prinesla velik dobiček v kinoblagajnah.

"Bilo mi je v čast, da sem ustvarjal in igral ta pomenljivi lik. A vse stvari se enkrat končajo. Še naprej udarjajte, rad vas imam, prijazni in dobrodušni ljudje in tudi Rocky vas ima rad," je še ganljivo zapisal na Instagramu.