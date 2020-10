'Stanford' iz serije Seks v mestu dolgo skrival, da v resnici ni gej

"Dolga leta nisem govoril o svoji spolni usmerjenosti. Preveč žaljivo se mi je zdelo, do vseh homoseksualcev, da bi razglabljal o tem, kdo mi je všeč v resnici in kdo ne,"je za Page Six povedal Willie Garson, ki je najbolj znan ravno po svoji vlogi najboljšega gejevskega prijatelja Carrie Bradshawv seriji Seks v mestu. Vloga Stanforda Blatcha je bila ena najbolj kultnih vlog serije.

"Ljudje, ki igrajo homoseksualce in v javnosti skačejo v zrak, da niso geji ali lezbijke, kot da bi bilo nekaj groznega, če bi bili v resnici istospolno usmerjeni. Sam nisem bil nikoli 'zaprt v omaro heteroseksualnosti'. Je to sploh stvar?" je povedal in s tem želel poudariti, da o svoji usmerjenosti ni želel razglabljati, je pa vedno vedel, kdo je.

Dodal je, da ga vprašanja o spolni usmerjenosti razburjajo in da novinarjem večkrat pojasni: "Ko sem igral v seriji Beli ovratnik, me ni nihče vprašal, ali sem tudi v resnici prevarant. Ali ko sem bil v seriji Newyorška policija, me prav tako ni nihče vprašal, ali sem v resnici morilec. To pa nihče ni niti pomislil, da bi me vprašal. To je naše delo, mi upodabljamo različne ljudi in se v njih vživimo."

Priznal pa je, da so bile zmenkarije kar malce otežene, ker je bila serija Seks v mestu tako zelo priljubljena. Zaradi vloge geja so številne ženske menile, da je gej tudi v zasebnem življenju. Sicer pa je Garson oče 19-letnemu sinu Nathenu, ki ga je posvojil, ko je ta imel sedem let. "Vedno sem si želel otrok. Imel sem dolgo razmerje, skoraj 20 let z žensko, ki ni hotela imeti otrok. Kar je povsem v redu. In posvojitev je bila kot nekakšen obliž na mojo krizo srednjih let. Resnično sem si najbolj želel le otroka. Z Nathenom sva zelo povezana," je ponosno povedal 56-letnik.