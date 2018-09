Stare face so nazaj!

"Mi smo tako skregani med sabo, da se nočemo niti pogledati. Zato potrebujemo sveže ljudi, kjer ni zamer ... Hočemo nove prijatelje ..." So Skečoholiki pred časom zaupali naši novinarki Tanji Divac in zato smo se odločili, da se na lastne oči prepričamo, ali je to res. Povabili smo jih na partijo igre Twister, da vidimo, kako se bodo odrezali. Tako so Sašo Stare, Aleš Novak, Gašper Bergant in Jernej Celec zavzeli vsak svoj vogal in bitka se je začela.

Aleš Novak je že na začetku priznal, da, kadar ni v skeču, zelo rad prileti v kader: "To se vedno dogaja. Jaz drugače sploh ne bi igral. Ko slišim 'akcija' kar 'letim v kader ..." Sašo je pokazal, da je rad v središču pozornosti, temu so pritrdili tudi drugi. Medtem se je Jernej počutil malce izključenega, zato je hitro izkoristil priložnost, se postavil v ospredje in naznanil, da razmišlja o preimenovanju oddaje v Jernej in prijatelji: "To se sliši kot slaba narodno-zabavna zasedba," je pripomnil Sašo, padel v Gašperjev objem in tako smo doživeli tudi trenutek iz šova Zvezde plešejo. "Mi štirje smo kot ljubezensko razmerje – začneš visoko, nato pa pride resničnost," pa je bil odgovor Aleša na to, kakšna dinamika je med njimi.

Poglejte si nekaj prikupnih utrinkov v videoposnetku: