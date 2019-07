Starejši moški umrl med gledanjem filma Annabelle 3

Gledalci filma Annabelle 3 v kinu na Tajskem so doživeli še bolj pretresljiv prizor, kot so jih bili deležni ob gledanju grozljivke. Ob koncu filma, ko so se v dvorani prižgale luči, so na tleh zagledali truplo. Britanski upokojenec Bernard Channing je umrl med gledanjem filma, star je bil 77 let.

Gledalci so bili po filmu zelo zaskrbljeni, ena od obiskovalk letovišča je opisala dogajanje: "Na vhodu je bilo nekaj ljudi, ki so gledali isti film kot pokojni in so se nato pogovarjali z osebjem. Bili so zelo razburjeni in pretreseni zaradi dogodka. Nekateri so sedeli blizu pokojnega, ampak ga zaradi zatemnjenosti prostora niso opazili."

Po poročanju tujih medijev so se zaposleni trudili, da bi obiskovalcem prihranili pogled na tragičen prizor, hkrati pa so takoj prepovedali fotografiranje.

77-letnika, ki je bil eden od direktorjev lokalnega podjetja Nottingham, so nato odpeljali v bolnišnico v okrožju Banglamunga, kjer so opravili prve preiskave. Vzrok smrti še ni znan.

Oglasili so se tudi s policije, kjer so pojasnili okoliščine: "Nimamo osumljencev, ki bi bili povezani s smrtjo. Pokojni je umrl naravne smrti in ne verjamemo, da se je zgodil kakšen prekršek."