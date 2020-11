Štartaj Slovenija ima novega zmagovalca

Peto leto projekta Štartaj Slovenija je bilo izjemno v več pogledih. Podjetniki so na policah Spara Slovenija predstavili 29 izdelkov, ki so potrdili, da kakovostne sestavine, inovativnost in trajnost narekujejo nove trende na trgovskih policah. Slovenija pa je dokazala, da podpira lokalne podjetniške ideje in slovenske izdelke tudi v izjemnih okoliščinah.

Letošnji podjetniki so pokazali vztrajnost, pripravljenost na trdo delo in strast do tega, kar počnejo. A le ena podjetniška ekipa izmed njih pa si je lahko prislužila naziv HIT produkt 2020.

To so bio sadni namazi Mr. in Ms. Jam, ki jih v sončni Vipavski dolini ustvarjata Uroš in Valentina Kavčič.

Ponosna na svoj uspeh, sta tako povzela svoje občutke: "Za naju je bila zmaga že to, da sva se uvrstila med 9 izjemnih podjetnikov, ki so letos ustvarjali projekt. Ob razglasitvi se nama je pred očmi odvrtela najina zgodba od vstopa v projekt v 3. sezoni do danes. Doživela sva veliko in HIT produkt je največja nagrada, ki sva jo lahko prejela za trdo delo!"

Dokazali smo, da predstavitev v projektu za podjetnike ni enkratna promocija, ampak dolgoročna priložnost za rast in razvoj ter nadaljevanje uspešne podjetniške zgodbe.

Naslednjo jesen se začne nova sezona, na POP TV pa se vrača oddaja Štartaj, Slovenija!.

Prijave za novo sezono so že odprte - TUKAJ.