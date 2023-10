Štartaj, Slovenija se z novo sezono podaja na podeželje

Nova, osma sezona priljubljene podjetniške oddaje "Štartaj, Slovenija!" prihaja na POP TV v novi podobi in osveženem formatu. Z novim imenom in novimi podjetniki.

Štartaj, Slovenija: na podeželju bo letos predstavila sedem kmetov, ki vstopajo na slovensko tržišče in na police Intersparov po Sloveniji s svojim inovativnimi izdelki. Izdelki, ki jih ti kmetje pridelujejo na svojih kmetijah.

icon-expand Štartaj Slovenija FOTO: POP TV

V oddajah bomo predstavili problematiko samooskrbe, podnebnih sprememb, trajnosti in s tem razvoja podeželja. Izbrani kmetje se v svojem vsakdanu z njimi redno spopadajo. Spregovorili bodo o aktualnih težavah in predstavili rešitve, ki jih na poti ustvarjanja svojih izdelkov uporabljajo in zagovarjajo. Letos bomo spoznali sedem podjetnih kmetov in njihove izdelke. Prvič že v nedeljo, 15. oktobra, ob 18.45 na POP TV! Darja Šolar, po poklicu diplomirana ekonomistka in računovodkinja, se je po 12 letih dela s številkami odločila prevzeti čebelarsko kmetijo in skupaj z možem Gregorjem pogumno stopila na novo poslovno pot. Starša štirih deklic sta se prekvalificirala v čebelarja in ugotovila, da so čebele postale njuno primarno poslanstvo. Zaradi Darjine strasti do čebel in lectarstva sta na police trgovin Interspar postavila slastne medenjake, s katerimi se lahko vsi posladkate brez slabe vesti.

icon-expand Darja in Gregor Šolar FOTO: POP TV

Alenka Leber je po dolgoletnem upravljanju družinske kmetije svoje poslanstvo predala hčerkama, svojo pot pa nadaljevala pri ustvarjanju inovativnega izdelka, s katerim želi vse spodbuditi k bolj trajnostnemu razmišljanju in načinu življenja.

icon-expand Alenka Leber Vračko FOTO: POP TV

Sestri Metličar sta si delo pri proizvodnji izdelka razdelili na pol: Petra, ki vodi družinsko kmetijo, prideluje črno sojo, Janja, ki vodi kmečko pekarno MMM, pa iz črne soje pripravlja okusne testenine. S skupnimi močmi sta staro poljščino dvignili na višjo raven in jo v novi podobi postavili na police trgovin Interspar.

icon-expand Petra in Janja Metličar FOTO: POP TV

Martin Rojnik je mlad prevzemnik kmetije, ki verjame v odgovoren prehranski sistem in si želi družbo ozaveščati o odgovorni prehranski kulturi. V sodelovanju s podjetjem Grashka je ustvaril izdelek, ki ne predstavlja le prihodnosti novega načina prehranjevanja, ampak odpira nove trge za kakovostne in polnovredne izdelke.

icon-expand Martin Rojnik FOTO: POP TV

Toni Kukenberger je leta 2011 prevzel kmetijo svojega starega očeta s ciljem, da nadaljuje delo svojih prednikov, ki so na tem posestvu že štiri generacije. Kot diplomirani zootehnik dobro pozna živali in njihovo rejo, kar je nujna podlaga za izdelavo mlečnih izdelkov. S svojo svežo energijo in inovativnimi rešitvami je iz klasične kmetije ustvaril sodobno ter začel novo zgodbo.

icon-expand Toni Kukenberger FOTO: POP TV

Janez Rakovec je mlad pridelovalec, ki sta ga vedno zanimala inovativno in tehnološko napredno pridelovanje in kmetijstvo. Kot srednješolec Biotehničnega centra Naklo je odkril svet alg in od takrat je vse svoje znanje in trud posvetil le temu. S spirulino želi narediti velik, a lahkoten korak v smeri boljšega in trajnostnega načina življenja.

icon-expand Janez Rakovec FOTO: POP TV

Tomaž Cimerman je mlad živilski tehnolog iz Stojncev, ki je skupaj z bratom prevzel kmetijo staršev ter tako nadaljuje dolgoletno tradicijo poljedelstva in prašičereje. Od nekdaj si je želel svojo trženjsko žilico povezati z domačo kmetijo in ljudem dati nekaj več, nekaj unikatnega na slovenskem trgu ter obenem iskati nove rešitve pri problematiki zavržene hrane. Tako je nastal okusen in hrustljav izdelek, ki vas bo osupnil.

icon-expand Tomaž Cimerman FOTO: POP TV

V Intersparih po vsej Sloveniji boste izdelke lahko kupili že 9. oktobra, njihove zgodbe in problematiko, s katero se na kmetijah vsakodnevno srečujejo, pa spoznali že 15. oktobra ob 18.45 na POP TV!