Stavkati začeli tudi hollywoodski filmski in televizijski igralci

Predsednica sindikata igralcev in nekdanja zvezdnica serije Varuška Fran Drescher je ob napovedi stavke, ki se je začela opolnoči v ZDA oziroma zgodaj zjutraj po srednjeevropskem času, okrcala vodstvo industrije. "Delodajalci dajejo prednost Wall Streetu in pohlepu, pozabljajo pa na ključne ljudi, ki skrbijo za to, da stroj deluje. To je odvratno. Sram naj jih bo. Stojijo na napačni strani zgodovine," je dejala.

Nekaj ur prej je potekla triletna kolektivna pogodba in pogovori med igralskim sindikatom (Screen Actors Guild – American Federation of Television and Radio Artists – SAG-AFTRA) ter združenjem delodajalcev (Alliance of Motion Picture and Television Producers), ki so se končali brez uspeha.

Pred pisarnami ene večjih produkcijskih hiš v Hollywoodu so stavkajoči scenaristi takoj po razglasitvi stavke skandirali: "Plačajte igralce!" Igralci bodo skupaj s scenaristi danes začeli protestirati pred sedeži studiev v New Yorku in Los Angelesu.

Premiera filma Christopherja Nolana Oppenheimer v Londonu je bila prestavljena za eno uro, da bi se igralci lahko sprehodili po rdeči preprogi pred razglasitvijo stavke. Zvezdniki, med njimi Cillian Murphy, Emily Blunt in Matt Damon, so po napovedi stavke zapustili dogodek.

Prva stavka za filmske in televizijske igralce po letu 1980 meče senco na prihajajočo 75. podelitev televizijskih nagrad emmy, za katere so bile dan prej objavljene nominacije. Pravila sindikata igralcem preprečujejo dajanje intervjujev ali promocijo v zvezi s podelitvijo nagrad, prav tako se ne smejo udeležiti podelitve.