Filmi o prikupno zmedeni Bridget Jones, v katerih v glavni vlogi blesti igralka Renée Zellweger, so osvojili srce marsikaterega gledalca po svetu. Zvezdnica je za vlogo prejela prestižno oskarjevo nominacijo, to pa ni edino zanimivo dejstvo o priljubljeni franšizi.

Ne zamudite filma Dojenček Bridget Jones nocoj ob 20. uri na POP TV.

Igralci niso vedeli, kako se bo zaključil film Dojenček Bridget Jones

Za film Dojenček Bridget Jones so ustvarjalci posneli kar tri možne zaključke, da bi se izognili morebitnemu uhajanju informacij v javnost. Tako celo igralci niso vedeli, kateri konec bo uporabljen v končni različici filma. Renée Zellweger, Colin Firth in Patrick Dempsey so razplet zgodbe videli šele na premieri filma. V novem poglavju svojega dnevnika prikupno nerodna Bridget Jones še vedno sanja o večni ljubezni. Toda zaključek zveze s šarmantnim Markom Darcyjem jo je postavil na realna tla, zato se ob praznovanju štiridesetega rojstnega dne odloči posvetiti karieri televizijske producentke. Počasi začne uživati v samskem življenju, dokler ji poti ne prekriža sijajni Američan Jack in jo prisili, da znova začne sanjati o popolni ljubezni. Toda nepričakovana nosečnost znova ogrozi Bridgetine načrte, saj poleg povsem novega izziva ni povsem prepričana niti o tem, kdo je otrokov oče. Kdo je očka otroka Bridget Jones boste izvedeli nocoj ob 20. uri na POP TV.

Ste vedeli ta dejstva o franšizi Bridget Jones? FOTO: Profimedia icon-expand

Prijateljici kot navdih

Filmska franšiza Bridget Jones je nastala po knjižni predlogi avtorice Helen Fielding. Avtorica je razkrila, da sta lika Shazze in Jude, prijateljici glavne junakinje, ustvarjena po navdihu njenih resničnih kolegic Sharon Macguire in Tracey MacLeod. Slednja je v nekem intervjuju dejala, da so s kolegicami skupaj doživele marsikaj, kar je kasneje pristalo v Helenini zgodbi.

Je Renée Zellweger Američanka ali Angležinja?

Renée Zellweger, v Teksasu rojena zvezdnica filmov, je med snemanje filmov zmedla marsikoga. Med prizori je namreč ohranila svoj angleški naglas, zato je marsikdo mislil, da zvezdnica prihaja iz Velike Britanije. Ko so kasneje slišali njen pravi naglas, so bili šokirani. "Bilo je zelo čudno," je dejala igralka Sally Phillips. "Med snemanjem sva postali prijateljici, ko pa je na zabavi po zaključku snemanja pričela govoriti s teksaškim naglasom, sem spoznala, da sem se spoprijateljila z Bridget in ne Renée."

Ste vedeli ta dejstva o franšizi Bridget Jones? FOTO: Profimedia icon-expand

Kdo je skoraj stopil v čevlje Bridget Jones?

Težko si je predstavljati, da bi kultni lik igral kdo drug, a Renée je imela kar nekaj konkurence. Ustvarjalci naj bi izbirali med zvezdnicami, kot so Tilda Swinton, Kate Winslet, Emily Watson in Toni Collette. Slednja je v oddaji Watch What Happens Live dejala, da takrat ni imela časa ter da ni želela stopiti v čevlje lika, ki je bil podoben drugemu liku, ki ga je v podobnem času že upodobila.

Kajenje in sneg, ki to ni bil

V prvem filmu si je Bridget Jones zelo rada privoščila cigareto ali dve, Renée pa ni bila navdušena nad to razvado. Med snemanjem je zato namesto navadnih cigaret raje kadila zeliščne cigarete. To pa ni bila edina 'laž'. Se spomnite snega v prvem delu franšize? Ustvarjalci filma so kasneje razkrili, da so pravzaprav vse scene zimske idile posneli sredi meseca julija. Belo idilo so tako ustvarili s pomočjo umetnega snega.